寵物旅館消費爭議多 新北業者需有特定許可證

飼主應選擇合法寵物旅館，並簽訂住宿合約，保障雙方權益。（動保處提供）

2025/01/26 17:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕春節期間許多毛寶貝的主人外出旅遊或返鄉，無法把寵物帶在身邊，通常會入住寵物旅館，但近年寵物旅館消費爭議多，若遇不合法店家，恐求償無門。新北市動物保護防疫處表示，飼主應選擇合法寵物業者，並簽訂住宿合約，保障雙方權益。

動保處長楊淑方說，飼主應選擇合法申請的特定寵物業者，新北市寵物旅館需取得動保處核發的特定寵物業許可證，並將證明懸掛在店內明顯處，飼主可透過「寵物登記管理資訊網」查詢合法業者。

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此外，建議飼主與業者簽訂住宿合約，明確的權責條款可保障雙方利益，動保處官網提供「特定寵物寄宿／日托定型化契約書」給寵物旅館業者及飼主參考使用，避免日後衍生糾紛。

楊淑方指出，業者需提供客製化服務，因每隻毛寶貝的需求與性格不同，飼主應確認業者是否提供特殊飲食安排、藥物給予、環境敏感性等個別化服務，建議親自到旅館查看環境，確保安全與舒適。民眾若有寵物消費爭議，可至行政院消費者保護會官網申請調解。

板橋飼主蔡先生說，先前因全家人出國，毛寶貝入住一家合法的寵物旅館，事前他到現場勘察，確認環境適合並符合要求，旅館提供監視器，可隨時用手機觀察毛寶貝的情況，業者也定期回報飲食與生活狀態，基於上次良好的住宿體驗，他決定今年春節回鄉期間，再次讓毛寶貝入住該旅館。

寵物旅館消費爭議多，需選擇合法登記的業者，並簽訂住宿契約。（動保處提供）

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