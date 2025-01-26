爌肉飯名店化身彰化家扶燈籠代言人 大手筆買200盞送小朋友

阿泉爌肉飯老闆謝泊宏（左2）與家扶專員林滿麗（左1），將燈籠送給小朋友。（家扶提供）

2025/01/26 16:50

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市爌肉飯排隊名店阿泉爌肉飯老闆謝泊宏，一口氣向彰化家扶中心購買200盞古早味燈籠，今天（26日）只要有顧客帶著小朋友來消費，小朋友都可以獲贈1盞燈籠，瞬間化身彰化家扶燈籠代言人，做公益不落人後。謝泊宏說，期盼此舉傳遞愛心的方式，喚起更多人對弱勢學童的關懷。

彰化家扶公關專員林滿麗今天帶著200盞燈籠抵達阿泉爌肉飯，店外早有大批民眾排隊消費，老闆謝泊宏也相當霸氣，只要有帶小朋友來店內消費的，他都會將燈籠送給小朋友，小朋友也都開心道謝及祝賀新年快樂。

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林滿麗表示，去年12月26日因慶祝台灣勇奪世界棒球12強賽冠軍，阿泉爌肉飯老闆謝泊宏免費發放給500名民眾享用在地著名小吃，這次又一口氣買200盞燈籠，幫助家扶兒，瞬間化身家扶燈籠代言人，挺台灣更要挺彰化家扶。

謝泊宏指出，他已經連續5、6年購買彰化家扶愛心燈籠，他知道這些義賣所得全是籌募家扶兒開學的獎助學金，於是跟林滿麗聯繫，要購買200組造型燈籠，分享給前來店裡消費的小小顧客。

他說，每當過年前這時，就會想到家扶中心義賣燈籠的日子即將來臨，小店身為在地經營一甲子的店家，希望盡一份棉薄之力，回饋社會，關心弱勢，也期盼此舉傳遞愛心的方式，喚起更多人對弱勢學童的關懷。

阿泉爌肉飯老闆謝泊宏（右2）將燈籠送給來店內用餐的小朋友。（家扶提供）

阿泉爌肉飯老闆謝泊宏（左2）向家扶購買200盞燈籠，送給來用餐的小朋友。（家扶提供）

阿泉爌肉飯店外大排長龍，只要有小朋友來用餐都可獲贈燈籠。（家扶提供）

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