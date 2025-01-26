0121地震災區農田水利設施復建 放寬再次申請年限

因應「0121地震」災區農田水利設施復建，中央相關單位放寬再次申請年限。（南市農業局提供）

2025/01/26 16:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應「0121地震」災後復健，協助災區受損的農業管路灌溉設施及山坡地水土保持附屬設施快速復建，市府農業局爭取農業部放寬補助農田水利設施再次申請的年限規定，並將全力協助，全力支援災區復建工作。

市長黃偉哲表示，0121地震造成南市楠西區、玉井區等行政區住家、房舍受損，也造成包含棗子、楊桃等農作物落果損害，農業局爭取棗子、楊桃農業天然災害救助，協助農民，這次再協調爭取農業部放寬補助設施再次申請的年限，以協助農田水利設施建置及復建。

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農田水利署表示，有關補助各項管路灌溉設施措施，若因地震損壞且尚未達使用年限者，可不受再次申請年限限制，重新向農水署申請補助，相關補助範圍包括調蓄類設施，如鋁合金、塑膠、不鏽鋼材質的蓄水槽；田間類設施包括穿孔管、噴頭等；動力類設施馬達、引擎、抽水機等；調控類設施各類相關控制設備。

農村發展及水土保持署表示，有關補助山坡地農地的水土保持及附屬設施（如蓄水池等）措施，若因地震損壞或功能受損而需重新施工，農村水保署亦提供再次補助申請，適用對象包括未達使用年限但受地震災害影響之設施。

南市農業局代理局長陳仲杰表示，全力配合農業部政策，協助災區農民儘速完成補助申請，以恢復正常生產，除洽農業部相關窗口外也可透過市府1999市民服務電話協詢，農業局已與農業部各相關單位保持密切聯繫，確保補助措施順利執行，並積極協助受災農民完成申請流程。

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