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    屏東慈鳳宮七星平安橋開橋 總統賴清德初二發紅包

    屏東慈鳳宮今天舉行七星平安橋開橋儀式。（慈鳳宮提供）

    屏東慈鳳宮今天舉行七星平安橋開橋儀式。（慈鳳宮提供）

    2025/01/26 16:26

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東慈鳳宮今天舉行七星平安橋開橋及錢母過爐儀式，將在大年初一到初五供信徒消災解厄，總統賴清德也將在大年初二到廟裡參拜及發紅包，而屏東玉皇宮在大年初一除了發錢母外，也發放平安飯湯，補財庫也會送蛇年公仔。

    屏東慈鳳宮今天（26日）舉行七星平安橋開橋儀式暨聖母錢母過爐儀式，預備在大年初一到初五時，提供信眾過七星平安橋消災解厄，而28日除夕夜晚上11點、大年初一也會隨金贈媽祖錢母（送完為止），並提醒拿到錢母時記得向媽祖稟報，祈求保佑財源滾滾來，大年初二總統賴清德上午9點到東隆宮、10點10分到慈鳳宮參拜並且發給民眾紅包，立委鍾佳濱今天也到慈鳳宮參拜，祈求平安，而不少民眾也到廟裡點光明燈、掛祈福卡，讓廟裡人潮不斷，相當的熱鬧。

    另外，屏東玉皇宮在大年初一的上午8點在廟裡發放50元的錢母，10點半發放平安飯湯，當天補財庫則送蛇年限量公仔。

    屏東慈鳳宮今天與行七星平安橋開橋儀式，大年初一供民眾消災解厄。（記者葉永騫攝）

    屏東慈鳳宮今天與行七星平安橋開橋儀式，大年初一供民眾消災解厄。（記者葉永騫攝）

    屏東慈鳳宮錢母過爐，除夕及初一隨金送給民眾。（屏東慈鳳宮提供）

    屏東慈鳳宮錢母過爐，除夕及初一隨金送給民眾。（屏東慈鳳宮提供）

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