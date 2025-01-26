0121地震健保卡毀損 健保署：可例外就醫、免費換卡

健保署提醒，若民眾因地震受災而有就醫需求，但手邊沒有健保卡，健保特約醫療院所會協助以「例外就醫」提供醫療服務。（資料照）

2025/01/26 16:17

〔記者林惠琴／台北報導〕因應0121台南地區地震造成部分區域建物倒塌，導致民眾身體或財物損害，衛福部健保署今（26日）表示，受災民眾若需要就醫，醫療院所對於無法取得健保卡或卡片遭毀損者，可依「例外就醫」予以受理就醫。

健保署指出，該署於各特約醫療院所備有「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」，醫療院所可於名冊上填寫無法持健保卡民眾的就醫日期、就醫類別（門、住診）、姓名、出生日期、身分證號、連絡電話及地址後，即可以健保身分就醫。

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另外，健保署說明，如確定因地震健保卡毀損致不堪使用，將免費換發一張新卡。申請換發新卡，僅需填妥「請領健保卡申請表」，並註明「台南0121地震受災戶」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所及本署各服務據點申請免費製發健保卡，如有任何疑問，洽詢專線0800-030-598。

健保署也呼籲，各醫療院所應全力協助救治地震受傷的民眾，不用擔心後續醫療費用申報問題。待行政院公告災區範圍，其受災居民的健保費補助及免部分負擔費用，可依相關規定從寬辦理。

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