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    呂捷逛三鳳中街遇「天價糖果店」 氣喊破壞過年心情！

    農曆新年將至，大多數人會至年貨大街置辦家中年貨。示意圖。（資料照）

    農曆新年將至，大多數人會至年貨大街置辦家中年貨。示意圖。（資料照）

    2025/01/26 17:44

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年將至，大多數人會至年貨大街置辦家中年貨。知名補教名師呂捷發文表示，自己在高雄「三鳳中街」一家散裝糖果店家消費，結帳時發現每公克居然要價1元，讓他哭笑不得表示，聽過貴3、4成的，還沒遇過貴3、4倍的。

    呂捷25日在臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下！」發文分享，日前至三鳳中街買糖果，竟遇到一家「天價店家」，此店家販售散裝糖果，未明碼標價，呂捷想就這些常見的散裝糖果、巧克力能多少錢，沒想到結帳時發現半斤要價300元，換算下來等於每公克要1元。

    以七七乳加巧克力為例，呂捷表示各個店家都是半斤100元，換句話說這家貴了3倍。其他更常見的糖果更是貴了4倍以上。

    呂捷也提醒網友，購買前請看標價，若無標價，記得先詢價，別讓「糖果刺客」破壞了過年的心情。

    文章發出後，不少苦主現身留言表示，「小孩還小的時候買過一次，還會送小朋友氣球。之後就不會再買，1斤600，都說是進口糖果」、「我裝一小袋1000」、「我知道是哪一家！我也是不小心秤了600多元的糖果」、「我以前遇過，抓沒多少一秤500多，我直接說不買了轉頭走」。

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