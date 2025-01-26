苗栗縣3市鎮路邊停車 春節連假暫停收費時間一次看

後龍鎮公所於台鐵豐富站前規劃春節免費臨時停車場。（記者彭健禮攝）

2025/01/26 15:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節9天連假展開，因應返鄉車潮，苗栗市9天連假皆暫停路邊停車收費，頭份、竹南則是除夕到初五暫停收費。此外，後龍鎮公所也在高鐵苗栗站、台鐵豐富站周邊，規劃春節臨時免費停車場，歡迎民眾多加利用。

苗栗市公所公告，自1月25日至2月2日春節9天連假期間，苗栗市中正路、中山路、府前路、府東路、縣府路等路邊汽車停車收費路段，及苗栗縣政府旁的「停一」路外停車場，皆暫停收費。

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頭份市公所則公告，自1月28日至2月2日（除夕至初五），頭份市中央路、中興路、中華路、自強路、東民路、信東路、和平路、建國路等路段，路邊停車暫停收費。

竹南鎮公所公告，自1月28日至2月2日（除夕至初五），竹南鎮光復路、博愛街、中正路、維新路、天文路、立達街等智慧路邊停車及立達停車場不收費。

另，竹南鎮公所表示，第二、第三、第四、第五、第七、第八、山佳、重劃區等8處路外停車場，自2月1日0時起正式營運，營運前也免費提供車輛停放。

此外，後龍鎮公所為便利春節返鄉出遊旅客，於台鐵豐富站前、苗栗縣政府環保局旁，及高鐵苗栗站旁、客家圓樓後方各規劃一處臨時停車場，供免費停放汽機車。鎮公所歡迎民眾多加利用，但提醒春節後將進行清場，車上貴重物品請自行帶走，勿隨意停放或擋住通行道路，並共同維護停車場整潔。

後龍鎮公所在高鐵苗栗站旁的客家圓樓後方規劃春節免費臨時停車場。（記者彭健禮攝）

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