2025北港燈會開箱 「暗街仔」巷弄燈區傳統融合現代吸睛

2025北港燈會10大燈區之一，老街巷弄燈區可見傳統與現代創意。（雲林縣府提供）

2025/01/26 15:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025北港燈會第一階段在春節連假期間登場，包括「暗街仔」巷弄、義民廟及北港鎮公所等3個燈區都已啟燈，雲林縣長張麗善邀請全國民眾春節到朝天宮、武德宮參拜祈福後，漫遊北港小鎮、吃在地小吃、買伴手禮後，入夜再欣賞保留傳統且融合現代的北港燈會。

縣府文化觀光處指出，北港燈會可說是台灣燈會原鄉，歷史悠久，2025年以「粼光繞境」為主題，規畫有10個燈區，包括北港朝天宮、顏思齊圓環紀念碑、義民廟、老街巷弄、水道頭文化園區、北港登記所、大復戲院、北港鎮公所、北港文化中心及武德宮。

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配合春節連假朝天宮、武德宮走春祈福遊客，老街巷弄、義民廟及北港鎮公所3個燈區率先登場。文觀處長陳璧君表示，老街巷弄俗稱古鎮的「暗街仔」，今年邀請13名雲林藝師與藝術家共同策畫，精心設計的燈飾與裝置藝術，彷彿將人帶入北港的舊時光。

傳統花燈有工藝家顏三泰以「忠義千秋」為主題的傳統藝閣作品，讓人彷彿回到早期北港電動花燈場景，傳統還有油傘、燈箱及燈籠，除了傳統，北港燈會也結合現代創意、節能減碳，值得仔細欣賞品味。

義民廟燈區設置設置藝閣車，還有牛車裝載著滿滿的傘牆與24節氣燈籠及義犬將軍花燈。

北港鎮公所燈區，利用傳統民間故事「白蛇傳」為創作發想，迎接充滿靈動與智慧象徵的蛇年。

陳璧君指出，北港燈會即日起至2月14日，每天下午5點30分至晚上10點亮燈，燈會期間還有藝閣扮仙體驗、燈籠彩繪、燈會市集、千人踩街、元宵晚會、情人節活動、媽祖粼光祈福造型小提燈與精采表演等，詳細活動內容及時間可上雲林縣文化觀光處官網、臉書或「慢遊雲林」官網查詢。

2025北港燈會10大燈區之一，老街巷弄燈區可見傳統與現代創意。（雲林縣府提供）

2025北港燈會10大燈區之一，北港鎮公所燈區以民間故事「白蛇傳」為創作發想。（雲林縣府提供）

北港燈會老街巷弄燈區的傳統花燈。（雲林縣府提供）

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