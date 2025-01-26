新北農遊體驗採蔬果 走訪東北角嘗鮮美貢寮鮑

新北市三芝區番婆林休閒農場推出拔蘿蔔體驗活動。（農業局提供）

2025/01/26 15:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕食農旅遊正夯！新北市青農推出農遊體驗，包括「苔熊」製作、蔬果採收、茶籽油DIY、蜜蜂生態解說等，寓教於樂；此外，東北角擁有特殊的海岬、海灣地形，漁民在潮間帶養殖貢寮鮑，目前正值產季，適合闔家展開漁村探索之旅，品嘗新鮮肥美的貢寮鮑料理。

農業局指出，三芝區2月進入櫻花季，蕃婆林休閒農場由青農鄭志偉一家共同經營，種植各式蔬果，過年後是白蘿蔔產季，農場開放拔蘿蔔食農體驗，還能製作蘿蔔糕；淡水區樹林口農場為青農許元耀經營，使用環境友善農法種植茶樹，推出採苦茶籽、採洛神花體驗，並搭配農村料理或茶油DIY及蜜蜂生態導覽活動。

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金山青農曾聖雄經營熊熊花圃坊，利用萬金杜鵑搭配特色花卉，打造適合拍照打卡的秘境，並推出「苔熊」手做盆栽，將水苔設計成可愛小熊，象徵動物和植物生態和諧共存。

漁業及漁港事業管理處表示，目前為貢寮鮑產季，從濱海台2線往貢寮前行，沿路可見建造於岸邊的潮間帶養殖池，漁民定期投餵富含營養的天然海藻，使鮑魚成長茁壯，養殖過程零用藥，不論是清蒸或炒三杯料理，都讓人食指大動。

漁業處說，東北角地區擁有獨特的山海景觀及道地的漁港風情文化，春節連假可走訪三貂角燈塔、龍洞灣、卯澳及馬崗漁村等景點，欣賞沿途壯麗風光，品嘗在地「尚青」的海鮮。

新北市淡水區樹林口農場主人許元耀講解蜂蜜生態。（農業局提供）

熊熊花圃坊推出手做「苔熊」盆栽。（農業局提供）

目前正值貢寮鮑產季，推薦遊客到東北角旅遊、品嘗海鮮料理。（漁業處提供）

新北市東北角有獨特的山海景觀及道地的漁港風情文化。（農業局提供）

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