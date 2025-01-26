「最美果菜市場」年假不休息 採買人潮不斷

號稱「全國最美」的台南新化果菜市場。（南市農業局提供）

2025/01/26 15:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕斥資5.4億元興建的台南新化果菜市場，屋頂波浪式草坪設計，造型獨特，被稱為「全國最美」的果菜市場；春節到來，採買人潮湧至，農產運銷公司總經理楊弘義表示，年假期間不休息，歡迎觀光客造訪，盡情選購。

現場業者提到，除夕之前，是採辦蔬果年貨的高峰期，除大量取貨的行口、批發商外，這2天一般遊客也暴增，比平常假日多了3成。

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市場攤商展售的品項，包含年節應景的柑橘、鳳梨、蘋果，以及葡萄、蜜棗、草莓、芭樂、香蕉、哈密瓜…等，內容多樣，且都很當令，新鮮供應。

攤商指出，受到去年颱風、豪雨，以及日前地震等影響，蜜棗產量銳減，物稀為貴，比較頂級的，每台斤價格漲至130元。

台南農產運銷公司觀察，受到氣候影響，春節期間本土的柑橘、芭樂、蜜棗等，普遍較以往貴了2至3成，有些消費者買不下手，則會選擇價格相對穩定的進口水果，做為替代，交易一樣熱絡。

農曆春節到來，新化果菜市場採買人潮湧現。（記者吳俊鋒攝）

農曆春節到來，新化果菜市場採買人潮湧現。（記者吳俊鋒攝）

受到氣候、地震影響，蜜棗產量銳減，價格上漲。（記者吳俊鋒攝）

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