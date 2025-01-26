瓦斯罐亂丟垃圾車釀爆炸 清潔隊員身上著火畫面曝！

新北市環保局分享一起因瓦斯罐丟入垃圾車導致爆炸的案例。（圖擷取自YouTube）

2025/01/26 16:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過年大掃除，丟垃圾雖然是日常小事，但稍有不慎，可能釀成意外！近日，新北市環保局分享一起因瓦斯罐丟入垃圾車導致爆炸的案例，提醒民眾危險物品不可隨意處理，否則可能危及清潔隊員與公共安全。

新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」PO出一段影片，當時清潔隊員一如往常的在清運垃圾，下秒垃圾車內突然爆炸，火光四射。受傷的清潔隊員楊家儒回憶，他急忙跳下車斗查看，卻發現背部衣服已被燒到捲曲，整個情境猶如災難電影，驚恐至極。

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事後，清潔隊員檢查發現，有民眾將5、6罐全新的卡式瓦斯罐隨垃圾丟棄，導致瓦斯罐在垃圾車內經機器擠壓、摩擦後產生火花，進而引發爆炸。楊家儒提醒，「垃圾丟得不對，後果真的很可怕。」

為避免類似事件再次發生，環保局特別提醒，以下危險物品不可直接丟入垃圾車，應妥善分類後處理。瓦斯罐、廢乾電池、廢鉛蓄電池、廢玻璃容器、燈泡、保麗龍及其他易燃物等，都應妥善分類回收，千萬不能直接丟入垃圾車。

特別是卡式瓦斯罐，使用後應確實排空，並交由資源回收車處理。此外，金紙、香灰、炮竹等含火源的物品也須等待完全熄滅並混水後再丟棄，避免殘火引發危險。

若民眾不確定某些物品的正確處理方式，可至新北市環保局「回收物品易查通」網站，或加入「新北市回收物品易查通」LINE官方帳號，即可迅速獲取相關資訊。

垃圾分類看似簡單，卻關乎大家的安全。新北環保局呼籲民眾養成正確分類的習慣，不僅能避免危險，更能共同守護環境。過年期間，讓我們一起妥善處理廢棄物，迎接平安與幸福的新年！

環保局特別提醒，以上危險物品不可直接丟入垃圾車，應妥善分類後處理。（新北市環保局提供）

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