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    金蛇出動！新北市美術館春節活動起跑 「文化走春」當文青

    新北市美術館戶外園區展出大型藝術作品。圖為林淑鈴的〈在彩虹的起點與終點〉。（文化局提供）

    新北市美術館戶外園區展出大型藝術作品。圖為林淑鈴的〈在彩虹的起點與終點〉。（文化局提供）

    2025/01/26 14:44

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今年以「金蛇出動」為主題，結合各藝文場館活動規劃「文化走春」，將於4月25日開館的新北市美術館（簡稱新美館），春節期間推出限定活動，包括主題展覽導覽、趣味抽獎挑戰及拍照贈禮等，邀請市民從大年初二（1月30日）起天天「蛇」進新美館，在藝術與創意中度過佳節。

    文化局指出，新美館除夕及初一休園，初二起每日上午11點提供「穿山而過」主題展覽導覽，由專人帶領參觀戶外園區9件以自然與地景為靈感創作的藝術作品，體驗藝術與環境共生的獨特魅力。

    民眾可參加「樂樂刮」挑戰，1月30日（初二）至2月2日（初五）期間，凡入園步行滿1000步，即可獲得限量刮刮樂卡一張，每日100張，獎品包括造型磁鐵與趣味積木等。活動期間於園區拍攝指定畫面並上傳社群媒體，可免費兌換限量「彩虹蛇蛇包」。

    新美館於2月1日與2日（初四、初五）特別推出「沿山而行，景框寫生親子工作坊」，邀請親子攜手走入園區，用畫筆描繪鶯歌的群山環繞與藝術之美，打造專屬的創意時光。目前網路報名雖已額滿，但現場開放候補參與，可至服務台登記。

    文化局表示，新美館戶外園區展「穿山而過」已於1月18日搶先登場，展期至3月30日，展覽由「而行計劃工作室」策劃，邀請莊普、魏柏任、林淑鈴、張文菀、張博智與黎志文6位藝術家，結合多樣材質與創作形式，展出9件大型作品，將美術館園區化為藝術與自然交融的詩意場域。

    其中，莊普的〈臥〉以鋼材廢料打造橫臥草地的雕塑姿態，展現自然與人的靜謐對話；林淑鈴的〈在彩虹的起點與終點〉以繽紛線束勾勒流動的光影，為美術館增添生動的氛圍；張博智的〈流變的光景〉運用演算法將觀眾的身影化為流光波紋，描繪人與環境的互動。

    1月30日（初二）至2月2日（初五）期間，在新北市美術館園區步行滿1000步，即可獲得限量刮刮卡一張。（文化局提供）

    1月30日（初二）至2月2日（初五）期間，在新北市美術館園區步行滿1000步，即可獲得限量刮刮卡一張。（文化局提供）

    新北市美術館在春節期間規劃一系列活動，邀請民眾走春。圖為莊普的〈臥〉。（文化局提供）

    新北市美術館在春節期間規劃一系列活動，邀請民眾走春。圖為莊普的〈臥〉。（文化局提供）

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