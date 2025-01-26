春節連假第2天 國5、蘇花南下車流順暢

宜蘭知名清水地熱連假第二天上午10點啟動總量管制。（警方提供）

2025/01/26 14:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕春節連假第2天，國道5號南下及蘇花路廊車流順暢，經首日分流車潮，今天南下車流量稍減，除國5南港系統至坪林車多，雪隧車速平均維持在每小時60公里左右，高公局預計初一南向車潮將增加，上午5點至下午6點均會車多壅塞。

宜蘭警方表示，國5南下及蘇花改蘇澳端雖車多但順暢，縣內市場採買年貨人潮眾多，宜蘭南、北館市場、羅東開元及民生市場周邊人車潮增加，宜蘭市南、北館市場則有封街管制措施，知名清水地熱10點也啟動停車場總量管制措施，實施一出一進管制作業。

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宜蘭縣府預估國5南下約在28日（除夕）到30日（初二）這3天塞車最為嚴重，從每天凌晨5點塞到下午4點；北返則在31日及2月1日，從中午12點塞到深夜12點。

為緩解國5壅塞，高公局將於1月29日至31日（初一至初三），每日清晨5點至中午12點，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用），並於1月30日至2月2日（初二至初五）每日下午1點至晚間6點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

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