受虐兒無法返家過年 「童心家園」雙倍愛照顧

新北市長侯友宜今天探視永和區童心家園的安置孩童，孩子們表演舞蹈歡迎。（新北市政府提供）

2025/01/26 14:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆春節是家庭團圓的日子，卻有一群受虐兒無法返家過年。新北市長侯友宜今天探視永和區童心家園的安置孩童，致贈蘋果與每人2套新衣服、500元超商禮券，小朋友以「聽我說謝謝你」舞蹈歡迎「侯爸爸」，天真無邪、活潑可愛的模樣令人憐惜。

新北市社會局長李美珍表示，童心家園是社會局緊急短暫安置受虐兒、受家暴兒的場域，2020年設立安置中心，委託新北市悅融社福基金會辦理，目前收容16位1到11歲的孩子，提供生活照顧、妥適保護。

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悅融社福基金會董事長莊增瀧、執行長吳嫦娥及童心家園主任蘇秀月等人表示，中心共有14名專業工作者分3班制，日夜輪流照顧孩子的生活起居、日常學習、才藝活動。去年帶領孩子到自來水博物館、楊三郎美術館、科學博物館等戶外教學，上週也帶孩子到大賣場逛年貨大街。

今年23歲的社工柯又慈，實踐大學社工系畢業後投入童心家園照顧工作，她說，一開始抱著嘗試的心理，因為照顧受虐兒具有挑戰性，在照顧過程中，常遇到孩子情緒高漲，會砸丟東西、甚至咬人，她的雙臂常常被抓傷或咬傷，這時她會用言語先安撫情緒，等孩子穩定下來再好好溝通，告訴他們「這裡是愛你的地方，沒有人會傷害你」。

柯又慈提到，孩子們在原生家庭有受創傷的經驗或印象，安全感不足，也有發展遲緩、認知能力等身心議題，因此要用加倍的愛照顧。其中一個孩子剛來時，晚上都不睡覺，詢問原因才得知，原來是害怕睡夢中被打，令人心疼，她安撫孩子睡覺後，告訴他「在這裡不會有人打你」。

侯友宜與孩子們互動，寫下「平安健康」春聯，孩子們索討簽名，也有孩子表演完「聽我說謝謝你」舞蹈後，換上節奏明快的「星期五晚上」熱舞，氣氛溫馨熱鬧。

侯友宜表示，未來規劃在新完工的社會住宅再增設100至200坪空間，提供緊急短期安置更大的中心。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

新北市長侯友宜與安置孩童親切互動。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜寫下「平安健康」春聯，祝福孩子們新年平安。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜與孩子們互動，發送福袋和超商禮券。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜探訪永和區童心家園的安置孩童，並致贈春聯祝福。（新北市政府提供）

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