挖係看到啥？饒慶鈴Rap舞「饒蛇」賀歲預告片公開

縣長饒慶鈴（中）嘻哈唱跳。（擷取自縣府YouTube頻道）

2025/01/26 15:14

〔記者劉人瑋／台東報導〕歷來農曆年台東縣政府多會拍攝新年賀歲片，今年推出的「饒蛇」賀歲曲新春拜年影片，將於農曆除夕在縣長饒慶鈴的臉書粉絲專頁公開。其實饒去年也在社會處活動上唱Rap，十分活潑，本來賀歲片中，饒中負責唱Rap、走位，想不到自己跟著唱跳。據了解，男性「老直男局處長們」看了也跟著放開跳，娛樂效果十足。

從目前釋出的預告片看來，副縣長王志與財經處長章正文頸上粗大的仿金鍊十分吸睛，特別是結尾時章正文的「丟麥（Mic Drop）」帥氣滿滿，所有局處長身著寬鬆服飾嘻哈打扮、身體扭動十分投入。

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據了解，拍攝當時先由局處長跟著老師練舞許久，而自行練唱的饒到場見到眾多人練跳，待正式開拍，自己也跟著下場唱跳韻動，讓現場工作人員吃驚「縣長不是只負責唱Rap和走位？而且還跳得不錯」

饒去年就已在其他活動上台表演嘻哈，參與度極高，就工作人員所言，多是50以上的男性局處長與嘻哈本來就頗有距離，要他們努力跳舞「都是老直男，看了有點不忍心，但實在很有趣，只好再殘忍一點、讓他們再賣力跳」。

在饒的積極參與下，局處長們似乎被帶動氣氛、賣力演出，且也少單獨鏡頭，眾人同時表演也比較不尷尬。有參與者表示，「其實跳得還蠻開心的」、「去年拍攝時遇寒流，今年好多了」，但要自己平時也來上一段「不要逼我！」

此次賀歲影片由青年發展委員會（青發會）創作改編，結合「饒蛇（饒舌）」諧音創造賀歲風格，並在台東舊站特區、山海鐵馬道及台東故事館等地標景點，結合空拍鏡頭，完整呈現台東獨特的山海美景與深厚人文風情。觀眾除了享受歌舞樂趣外，還能感受台東的自然魅力與地方特色。

饒慶鈴表示，縣府將以更寬廣的視野推動施政，特別是在慢經濟基礎上強化青年培育及相關發展，帶領臺東邁向更美好的未來。

副縣長王志輝嘻哈打扮十分投入。（擷取自縣府YouTube頻道）

財經處長章正文帥氣丟麥（Mic Drop）（擷取自縣府YouTube頻道）

民眾拍下縣府賀歲片無修正版本，人人投入。（民眾提供）

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