基隆室內兒童樂園集章兌換鷹站長紀念保溫瓶

基隆市七區都有室內兒童樂園，下雨也可以讓小朋友放電。（記者盧賢秀攝）

2025/01/26 14:35

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆7區都有室內兒童樂園，下雨天也可以讓小朋友放電，市政府舉辦「7幻樂園集章趣」活動，今天起可以到7區室內兒童樂園領取集章手冊，過年（初一開始）也開放，集滿7區的紀念戳章3月1日起可兌換「鷹站長紀念保溫瓶」。

基隆市兒童及少年事務處指出，集章活動1月26日起，民眾可到7區室內兒童樂園領取集章手冊，進場遊玩就可獲得戳章一枚，集滿7區的紀念戳章，3月1日起憑集章頁面至各區室內兒童樂園兌換「鷹站長紀念保溫瓶」一份（數量有限，兌完為止），民眾可以到市府兒童及少年事務處及各樂園Facebook粉絲專頁查詢活動資訊。

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兒少處指出，基隆7座室內兒童樂園各有不同主題特色，信義區有動態感及繽紛氣球，七堵區擁有超仿真超市，中正區以砲台燈塔意象為主，中山區是以外木山海岸為構想打造夢幻花園，安樂區則是以劉銘傳隧道為藍圖建造鐵路隧道，仁愛區以市鳥黑鳶營造自由翱翔體驗，暖暖區以在地自然景觀特色打造室內露營風格。

春節連假除了1月27、1月28（除夕）休館，過年期間室內兒童樂園仍開放，開館時間自上午8時30分至下午6時，家長可以陪小朋友體驗各區的室內兒童樂園，蒐集紀念戳章，也收藏親子專屬的美好時光。

基隆市七區都有室內兒童樂園，下雨也可以讓小朋友放電。（記者盧賢秀攝）

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