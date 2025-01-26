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    盲盒抽中隱藏款竟遭店家「封殺」 網好奇猜「1原因」

    網友和男友在常光顧的盲盒店抽到隱藏款，沒想到老闆聽到後，竟表示以後不會再賣給他們，示意圖。（資料照）

    網友和男友在常光顧的盲盒店抽到隱藏款，沒想到老闆聽到後，竟表示以後不會再賣給他們，示意圖。（資料照）

    2025/01/26 16:04

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一番賞欺騙消費者的事件層出不窮，許多人因此轉買盲盒。網友發文說，最近和男友在常光顧的盲盒店抽到隱藏款，沒想到老闆聽到後，竟表示以後不會再賣給他們，原PO不禁感嘆「因為抽到隱藏就不賣我們，真的很讓人不開心」。文章曝光後，不少網友紛紛猜測原因，就有人認為「可能是妳講太大聲，抽完隱藏別的客人都不想抽了」。

    昨日網友在Dcard發文分享，自己和男友都很喜歡「線條小狗」系列的盲盒，每次都會光顧固定店家。最近，他們再次去消費，並抽到新的隱藏款，集齊三種隱藏款。老闆聽到後詢問他們是否都在這家店抽中，原PO回答其中兩個是這裡抽的。起初對方沒什麼反應，但當他們離開後，老闆竟追出來，並表示以後不會再賣盲盒給他們。

    原PO當時以為對方只是開玩笑，然而當他們再次光顧並準備結帳時，老闆卻問他們「是不是上次抽到隱藏款的客人」，接著說不會把商品賣給他們。事後原PO透露「我理解要不要賣是老闆的事，但因為抽到隱藏就不賣我們，真的很讓人不開心，抽盲盒就是有人幸運有人不幸運，都出來賣盲盒了，本來就知道會有這樣的事吧」。

    文章曝光後，網友紛紛留言，「公佈店家名稱」、「好怪的老闆，他賣的價格都一樣賣誰不是都一樣？」、「還以為只有乃哥輸不起，沒想到連玩具店老闆也輸不起」、「盲盒有差嗎？又不是一番賞」、「這樣是可以的嗎？老闆這樣很過分耶」、「是不違法啦，本來老闆就有權利選擇要不要賣，但是會影響在外的風評」、「有點好奇為什麼因為這樣不賣你們呀」。

    另外，不少網友猜測原因，「或許老闆想用隱藏版當展示品？但不賣的話老闆也不一定能開到隱藏版啊」、「不賣你的原因可能是妳在大聲宣傳自己是在這家店抽到的，導致剩下的沒人買」、「還是因為你講太大聲，抽完隱藏別的客人都不想抽了」、「也許老闆自己估算過大概多久大獎才會被抽走，結果你們一來沒多久大獎就沒了」。

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