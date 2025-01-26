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    高雄南區資源回收廠火警持續灑水降溫 環保局：無大量污染物逸出

    高雄市南區資源回收廠24日垃圾貯坑發生火警，延燒至今貯坑仍有火苗透竄出，消防局持續灑水降溫。（記者蔡清華翻攝）

    高雄市南區資源回收廠24日垃圾貯坑發生火警，延燒至今貯坑仍有火苗透竄出，消防局持續灑水降溫。（記者蔡清華翻攝）

    2025/01/26 14:04

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市南區資源回收廠24日垃圾貯坑發生火警，延燒至今貯坑仍有零星火苗透竄出，消防局持續灑水降溫，環保局表示，火災產生之廢氣經由誘引風扇進入空氣污染防制設備去除粒狀物及戴奧辛等機制仍正常運轉，並無大量污染物逸出情形。

    環保局透過平台影像資料研判，起火原因可能因清潔隊垃圾車疑似民眾在處理垃圾時，沒有清除火源致引發火災。垃圾貯坑發生火災當時，廠內電力系統並未受損，相關火災產生之廢氣經由誘引風扇進入空氣污染防制設備去除粒狀物及戴奧辛等機制仍正常運轉。

    環保局表示，當時隨時監控附近區域空氣品質，1月24日晚上到26日清晨，風向以北風、西北風，附近下風處工業區微感測值雖偶有高值，但均往海上擴散。

    環保局啟動其他各廠調度協助春節期間垃圾、事業廢棄物處理需求，同時也評估南區廠貯坑天車受損狀況及修復期程，調整其他廠歲修時程中，務求垃圾及事業廢棄物後端處理完善。

    高市春節垃圾、大型家具回收仍照常清運。（記者蔡清華翻攝）

    高市春節垃圾、大型家具回收仍照常清運。（記者蔡清華翻攝）

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