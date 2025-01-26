桃園蘆竹誠聖宮除夕送發財金 初1至初6擲筊拚金元寶

迎接乙巳蛇年到來，桃園蘆竹誠聖宮新春祈福民俗活動將陸續登場。（誠聖宮提供）

2025/01/26 14:34

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節將至，主祀關聖帝君的桃園蘆竹誠聖宮，為迎接乙巳蛇年到來，即起開放登記祈安禮斗、點光明燈、財神燈、文昌燈、安奉太歲，今年除夕開廟門將送「3好禮+發財金」，初1到初6「擲筊拼金元寶」，連績6個聖筊即可抱走象徵財富的黃金金元寶，誠聖宮主委、桃園市議員劉勝全表示，歡迎信眾大德前來參香祈福，一起祝福風調雨順國運昌隆。

劉勝全表示，誠聖宮擁有百年歷史，不僅是地方文化信仰中心，更擁有「機場捷運守護神」及「航空城武財神」美稱，除提供信眾消災解厄、開運祈福點燈儀式，每年都會舉辦寒冬送暖公益慈善活動，關懷弱勢傳遞社會溫暖。

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劉勝全表示，誠聖宮是地方信仰中心，也是春節期間走春必拜廟宇，新春祈福民俗活動將陸續熱鬧登場，包括除夕開廟門送價值600元3好禮（蛇年發財金、金蛇舞鎖圈、武財神招財錢母）、擲筊拼金元寶、補春運、接財神、補財庫、如果兒童劇團表演、愛心公益園遊會、慶元宵晚會，詳情可至誠聖宮臉書查詢。

劉勝全表示，2025年台灣燈會在桃園，配合燈會活動，誠聖宮也在2月12日至23日活動期間，於台灣燈會現場推出「2025星斗神臨宇宙福光」航天展，「太空祈福站」主神關聖帝君率眾神坐八卦祭壇為大家祈福保平安，「宇宙銀河」穿越星空與巨型潮流公仔拍照留念，「星際廊道」開放祈福點燈，現場發放紀念小物，「羽神同航」免費提供大小朋友搭乘星際飛船，與關聖帝君、土地公同遊翱翔。

迎接乙巳蛇年到來，桃園蘆竹誠聖宮新春祈福民俗活動將陸續登場。（誠聖宮提供）

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