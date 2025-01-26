專家親授帽子清潔方式 「塞一物」不跑版型！

清洗帽子時，可以利用毛巾將帽子多餘水分吸乾，並將毛巾塞至帽子裡可維持版型。（圖擷取自Threads@reefchang）

2025/01/26 16:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕帽子為不少人穿搭的配件，不僅可遮陽、也能展現個性。不過，帽子的清洗方式也是一大學問。一名洗衣店第三代的網友發文分享帽子清洗的方法與小技巧，讓帽子在清潔後不但能除垢去味，也能保有原本版型。

萬秀洗衣店第三代張瑞夫昨日在Threads上發文，提到很多人因害怕變形而不洗帽子，但帽子如果不洗會發霉、汗漬堆積，甚至還會導致頭臭。

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張瑞夫分享，首先將帽子浸泡在加了洗衣精的水30分鐘後，用牙刷刷洗，用水洗清後，將毛巾捲起頂住帽子內側，另一手拿一條毛巾吸水。

張瑞夫提醒，千萬不要將帽子脫水或使用擰的方式甩乾水分，會使帽子容易變形。最後將毛巾折起塞在帽子內定型，在通風處晾乾，稍乾時就可以先取出毛巾繼續晾至全乾。

如果帽子長期有頭皮油垢味，可以選擇好一點的洗衣精，泡久一點，再用牙刷把每個地方都好好的刷洗過，最重要的是在洗清的時候要將泡泡水確實洗乾淨，因為殘留的泡泡水會造成異味產生。

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