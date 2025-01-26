桃園大廟景福宮人本街區首階完工 參香逛街都好「行」

桃市府都市發展局辦理桃園大廟景福宮周邊人行道拓寬工程，在農曆年前已完成第1階段任務，年後將啟動第2階段。（都發局提供）

2025/01/26 15:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府都市發展局辦理景福宮周邊人行道拓寬工程，在農曆年前已完成第1階段任務，廟前中山路、廟後博愛路口民眾停等區、廟左右兩側店家人行空間較以往寬敞，都發局表示，年後將進行第2階段，包括人手孔蓋公共藝術等設施美化工程，另也將觀察用路人體驗，增加護欄設施，持續優化人本街區。

都發局表示，此次景福宮周邊人行道原定施工期至2月底，但因應農曆年節景福宮人潮，將工程分人行道本體工程和設施優化工程等兩階段施工，讓民眾到景福宮迎春祈福更便利；農曆年後，除人手孔蓋與號誌桿優化工程，將依據民眾使用後意見，評估景福宮兩側店家人行道增設車阻、護欄或加高緣石等方式，加強保護行人安全，對於民眾反映人行道未來可能被違停車輛，將與警察局、交通局合作取締違規行為。

請繼續往下閱讀...

都發局局長江南志表示，景福宮人本環境是桃園第1個示範街區，過程中確實遇到不少需要克服之處，也十分感謝商圈的支持，施工過程中，民眾的建議也會納入未來在桃園中正路、民權路的人本環境改善指引，打造更符市民期盼的人行環境。

他表示，都發局也樂見在地店家共好，一起推廣舒適的人行空間，讓出騎樓空間供娃娃車、輪椅等各類輔具都能順利通行，民眾不只是逛市區百貨公司，不妨到舊城街區走走，有時古樸特色的街屋就在眼前。

都發局進一步表示，桃園舊城再生工作，今年度會啟動特色招牌裝設、立面整修，舉辦社區都市再生工作坊，而文化局從專業文創輔導切入，輔導實驗再生基地進駐，如博愛路上的「藝術家小客廳」、新民街的「臉笑繪」等都讓舊城區開始發光，市府跨局處也會持續溝通，請經發局輔導店家改善購物環境 ，讓舊城找回吸引人的品牌定位。

桃市府都市發展局辦理桃園大廟景福宮周邊人行道拓寬工程，在農曆年前已完成第1階段任務，年後將啟動第2階段。（都發局提供）

桃市府都市發展局辦理桃園大廟景福宮周邊人行道拓寬工程，在農曆年前已完成第1階段任務，年後將啟動第2階段。（都發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法