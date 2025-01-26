穿梭時空換古貨幣 熱蘭遮市集移師赤崁樓

熱蘭遮市集活動預告走街。（南市文化局提供，黃同君攝影）

2025/01/26 14:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼去年於安平古堡舉辦的「熱蘭遮市集」，今年農曆新年將首次移師赤崁樓園區，市集入口打造歷史感的時光隧道，展示台南古地圖與珍貴老照片，還有全新設計的限量古貨幣，逛市集有古味！

熱蘭遮市集將從1月30日至2月1日（大年初二至初四），每日上午10點至下午5點，市集攤位與表演節目，融合西拉雅族、漢人、荷蘭與日本等多元文化元素，讓遊客在市集中穿梭於不同時空，感受台南文化底蘊。

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今年熱蘭遮市集古幣「螺錢、通寶、馬劍銀」，更推出兩款全新設計的貨幣，只有台南、只在熱蘭遮市集買得到。其中台南特製永曆通寶，源自鄭氏時期的流通錢幣，圓形銅板中有方孔，正面刻有「永曆通寶」，另一面原本標示面額的部分鑄上「臺南」二字。

南市文化局表示，今年熱蘭遮市集走街表演（每日下午1時）新增的亮點，由阿伯樂戲工場的專業演員帶領，他們化身為歷史人物，包括臺灣知府蔣元樞、林朝英之女林永娘、以及清末女企業家黃阿祿嫂等，從赤崁樓園區一路走到大天后宮，結合戲劇與文化故事，將歡慶氣氛蔓延至普羅民遮市街。

市集還集結超多台南在地特色攤商，包括蕭瓏社北頭洋發展協會相關攤位，將帶來滿滿的西拉雅特色美食，米買（ㄇㄞ）、刺仔雞湯、鹿肉等，原民風味濃厚。

舊來發餅舖百年老餅舖，從早期的糖舖發展至手工製餅的糕點老店，手工製餅傳承經典味道。醉仙閣（Chùi sian koh）第5代傳人來自台南知名酒樓「醉仙閣」家族，這次帶來荷蘭17世紀傳統新年甜點Oliebol。成大弓道社也將帶來17世紀弓箭樣式展示與日本弓道文化介紹，還有超吸睛的實射體驗。

此外，億載金城有「箭箭紅心 蛇蛇順心」春節傳統射箭體驗，到國定古蹟來開運「帥一波」！時間1月29日（初一）至2月2日（初五）上午9時至12時；下午1時30分至4時30分。

熱蘭遮市集活動宣傳遊行。（南市文化局提供，黃同君攝影）

古蹟億載金城春節期間有「箭箭紅心 蛇蛇順心」傳統射箭體驗。（南市文化局提供）

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