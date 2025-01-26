為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    穿梭時空換古貨幣 熱蘭遮市集移師赤崁樓

    熱蘭遮市集活動預告走街。（南市文化局提供，黃同君攝影）

    熱蘭遮市集活動預告走街。（南市文化局提供，黃同君攝影）

    2025/01/26 14:53

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕繼去年於安平古堡舉辦的「熱蘭遮市集」，今年農曆新年將首次移師赤崁樓園區，市集入口打造歷史感的時光隧道，展示台南古地圖與珍貴老照片，還有全新設計的限量古貨幣，逛市集有古味！

    熱蘭遮市集將從1月30日至2月1日（大年初二至初四），每日上午10點至下午5點，市集攤位與表演節目，融合西拉雅族、漢人、荷蘭與日本等多元文化元素，讓遊客在市集中穿梭於不同時空，感受台南文化底蘊。

    今年熱蘭遮市集古幣「螺錢、通寶、馬劍銀」，更推出兩款全新設計的貨幣，只有台南、只在熱蘭遮市集買得到。其中台南特製永曆通寶，源自鄭氏時期的流通錢幣，圓形銅板中有方孔，正面刻有「永曆通寶」，另一面原本標示面額的部分鑄上「臺南」二字。

    南市文化局表示，今年熱蘭遮市集走街表演（每日下午1時）新增的亮點，由阿伯樂戲工場的專業演員帶領，他們化身為歷史人物，包括臺灣知府蔣元樞、林朝英之女林永娘、以及清末女企業家黃阿祿嫂等，從赤崁樓園區一路走到大天后宮，結合戲劇與文化故事，將歡慶氣氛蔓延至普羅民遮市街。

    市集還集結超多台南在地特色攤商，包括蕭瓏社北頭洋發展協會相關攤位，將帶來滿滿的西拉雅特色美食，米買（ㄇㄞ）、刺仔雞湯、鹿肉等，原民風味濃厚。

    舊來發餅舖百年老餅舖，從早期的糖舖發展至手工製餅的糕點老店，手工製餅傳承經典味道。醉仙閣（Chùi sian koh）第5代傳人來自台南知名酒樓「醉仙閣」家族，這次帶來荷蘭17世紀傳統新年甜點Oliebol。成大弓道社也將帶來17世紀弓箭樣式展示與日本弓道文化介紹，還有超吸睛的實射體驗。

    此外，億載金城有「箭箭紅心 蛇蛇順心」春節傳統射箭體驗，到國定古蹟來開運「帥一波」！時間1月29日（初一）至2月2日（初五）上午9時至12時；下午1時30分至4時30分。

    熱蘭遮市集活動宣傳遊行。（南市文化局提供，黃同君攝影）

    熱蘭遮市集活動宣傳遊行。（南市文化局提供，黃同君攝影）

    古蹟億載金城春節期間有「箭箭紅心 蛇蛇順心」傳統射箭體驗。（南市文化局提供）

    古蹟億載金城春節期間有「箭箭紅心 蛇蛇順心」傳統射箭體驗。（南市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播