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    高雄2025冬季遊樂園 「吉伊卡哇」海上巴士登場

    高雄2025冬季遊樂園 「吉伊卡哇」彩繪渡輪登場，吸引遊客排隊搭乘。（高市府光觀局提供）

    高雄2025冬季遊樂園 「吉伊卡哇」彩繪渡輪登場，吸引遊客排隊搭乘。（高市府光觀局提供）

    2025/01/26 13:42

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市政府觀光局25日推出「2025冬日遊樂園」活動，並攜手高雄市輪船公司推出全新「吉伊卡哇」聯名主題海上巴士航班，邀請市民與遊客一同搭乘彩繪渡輪，邂逅冬日港灣的美麗風光。

    此次活動於1月25日至2月16日間開放，並特別在春節連假期間（1月29日至2月2日）每日運營主題航班，搭乘時間為每天下午13時至19時45分，每班航程由棧貳庫出發往返旗津，班距30分鐘1班，航程約6分鐘。可飽覽高雄港美麗景致，可愛的「吉伊卡哇」主題彩繪渡輪，成為最療癒的亮點。

    輪船公司在官網推出限量50套「海上巴士套組」，套票內含15張單程海上巴士票（棧貳庫至旗津），並附送限量冬日遊樂園「吉伊卡哇」主題一卡通1張及2款主題貼紙，原價1500元，現享優惠價1250元，套票數量有限售完為止。

    為了讓更多旅客在搭船時能感受到過年氛圍，輪船公司與棧貳庫KW2合作，於初一至初五，每日前150名搭乘「吉伊卡哇」海上巴士的旅客，可免費獲得春節開運紅包1個，並有機會抽中豐富獎品，包括棧貳庫沐居免費住宿券、冬日遊樂園吉伊卡哇限定一卡通、以及餐飲折價券等多項好禮。

    每班航程由棧貳庫出發往返旗津，班距30分鐘1班，航程約6分鐘。（高市府觀光局提供）

    每班航程由棧貳庫出發往返旗津，班距30分鐘1班，航程約6分鐘。（高市府觀光局提供）

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