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    點龍蝦三明治卻來大蝦 餐廳業者致歉是疏忽

    有民眾至宜蘭南方澳某知名海鮮餐廳用餐，指名要吃廣告看板上的「龍蝦三明治」，2份收費1560元，未料送上桌卻成「大蝦三明治」，認為被欺騙氣憤發文。（民眾提供）

    有民眾至宜蘭南方澳某知名海鮮餐廳用餐，指名要吃廣告看板上的「龍蝦三明治」，2份收費1560元，未料送上桌卻成「大蝦三明治」，認為被欺騙氣憤發文。（民眾提供）

    2025/01/26 14:08

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕有民眾至宜蘭南方澳某知名海鮮餐廳用餐，指名要吃廣告看板上的「龍蝦三明治」，2份收費1560元，未料送上桌卻成「大蝦三明治」，認為被欺騙氣憤發文。餐廳業者今天致歉，表示是店員疏忽，僅寫三明治未註明龍蝦，廚房才會上大蝦，費用是收取大蝦的錢，金額部分沒有多收。

    9名遊客到南方澳某海鮮餐廳用餐，點了約12道菜，加上果汁飲料等消費，費用10580元，其中1道龍蝦三明治引發爭議，民眾好奇翻開麵包後，發現龍蝦竟變蝦仁，詢問老闆，店家才改口說是大蝦，「龍蝦頭只是裝飾」，氣到發文公審，網友認為裝飾一說實在「蝦爆！」

    餐廳業者今天表示，第一時間已向消費者致歉並說明，後續也有到社群平台留言回覆道歉，大蝦三明治、龍蝦三明治都會用龍蝦頭擺盤，為避免日後再有誤會，以及點菜員和廚房溝通上的疏忽，將不賣大蝦三明治，全部都會用龍蝦肉。

    業者也說，大蝦三明治每份收費780元，2份1560元，而龍蝦三明治收費較高，每份1200元以上，若是活龍蝦價格更貴，目前每兩130元，因此當下確實是收取大蝦三明治的錢，並無多收，為表歉意，希望該桌遊客再次造訪用餐時，將會招待一份龍蝦三明治。

    宜蘭縣政府消保官王雅琳說，龍蝦三明治因有標註龍蝦頭，業者就要確保廣告內容真實，所負義務不得低於廣告內容，契約成立後須確實履行，消費者吃後發現不是龍蝦，而是一般蝦仁，業者已違反消保法第22條規定，若因價差太多，消費者可申訴，透過消費爭議管道尋求救濟。

    有遊客到宜蘭南方澳某知名海鮮餐廳用餐，點龍蝦三明治卻來大蝦，而龍蝦頭只是裝飾用，餐廳業者致歉是疏忽。（民眾提供）

    有遊客到宜蘭南方澳某知名海鮮餐廳用餐，點龍蝦三明治卻來大蝦，而龍蝦頭只是裝飾用，餐廳業者致歉是疏忽。（民眾提供）

    民眾點龍蝦三明治卻上大蝦三明治，業者致歉是疏忽。圖為大蝦三明治的蝦仁肉。（民眾提供）

    民眾點龍蝦三明治卻上大蝦三明治，業者致歉是疏忽。圖為大蝦三明治的蝦仁肉。（民眾提供）

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