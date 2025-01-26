國1高雄、彰化追撞釀回堵 下午國5等6國道路段易壅塞

國1北向198.4公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

2025/01/26 12:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（26日）是春節連續假期第二天，上午國道1號發生多起小客車追撞事故導致塞車；交通部高速公路局也指出，下午包括國道5號等共有六處路段容易壅塞，請駕駛人多注意。

截至上午11時，國道全線交通量為29.8百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、高架南向中壢轉接道至楊梅端，其餘路段都還能維持行車大致正常。

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另外，今天上午9時29分，國1北向364.1公里處鼎金系統路段發生2輛小客車追撞事故，占用最外車道，於上午9時45分排除，造成後方車流回堵1公里；10時40分在國1北向348.5公里處岡山路段發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時15分排除，造成後方車流回堵6公里。

還有11時3分在國1北向198.4公里處彰化路段發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時20分排除，造成後方車流回堵2公里，都導致車輛回堵影響整體車流運行。

高速公路局預判今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國1北向364.1公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

國1北向348.5公里處發生5輛小客車追撞事故。（高公局提供）

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