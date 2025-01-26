花蓮年貨大街滿額抽大獎iPhone16 簡易篩檢試劑把關食品安全

花蓮縣政府在日出大道重慶路至成功街路段舉行年貨大街活動，活動到明天晚上十點截止。（縣府提供）

2025/01/26 13:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕春節將到，花蓮縣政府在日出大道重慶路至成功街路段舉行年貨大街活動，活動到明天晚上十點截止，縣府指出，現場提供縣內優質農特產品、飯店年菜、伴手禮及各式年貨等豐富選擇，更結合多項促銷活動，消費滿額即可參加摸彩活動，有機會抽中花蓮香港來回機票、花蓮飯店住宿券、iPhone16等大獎。

縣府農業處指出，2025花蓮年貨大街在日出大道澎湃開賣，活動將持續到27日晚間十點；今年的年貨大街共邀集80家攤商，不僅提供縣內優質農特產品、飯店年菜、伴手禮及各式年貨等豐富選擇，更結合多項促銷活動，讓鄉親以經濟實惠的價格一次購足春節所需；開幕第二天更迎來超過1萬2千人次，為近年來最高。

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現場除了琳瑯滿目的年貨商品，縣府農業處指出，更精心規劃各項豐富活動，安排許多互動遊戲、繪畫比賽及手作體驗課程，消費滿額即可參加摸彩活動，將有機會抽中花蓮香港來回機票、花蓮飯店住宿券、團圓年菜及農會禮券，明天最後一天更有機會獲得iPhone16等大獎，展售時間每日下午三點到晚間十點。

另外，花蓮縣衛生局也在現場準備過氧化氫、非法色素及二氧化硫等檢驗試劑，在年貨大街展售活動設服務攤位，示範試劑使用方法，供民眾索取DIY篩檢食品，安心過年。衛生局指出，簡易檢驗試劑是幫助鄉親對購買的年貨食材自行把關，如有發現異常食品時，請將購買資訊及食材來源提供給衛生局食品藥物管理科做進一步檢驗。

花蓮縣政府在日出大道重慶路至成功街路段舉行年貨大街活動，活動到明天晚上十點截止。（縣府提供）

花蓮縣政府在日出大道重慶路至成功街路段舉行年貨大街活動，活動到明天晚上十點截止。（縣府提供）

花蓮縣政府在日出大道重慶路至成功街路段舉行年貨大街活動，現場有衛生局提供的簡易篩檢試劑把關食品安全。（縣府衛生局提供）

花蓮縣政府在日出大道重慶路至成功街路段舉行年貨大街活動，現場有衛生局提供的簡易篩檢試劑把關食品安全。（縣府衛生局提供）

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