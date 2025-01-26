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    地震「震」不停、有備無患 南市府啟動緊急應變盤點擴增安置收容量能

    台南近日地震不停，市府緊急啟動增加安置收容能量。（南市府提供）

    台南近日地震不停，市府緊急啟動增加安置收容能量。（南市府提供）

    2025/01/26 13:07

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「0121」嘉義大埔6.4地震後，近2日南市地震頻繁出現，今（26）日上午楠西、東山區均發生地震，楠西區地震規模更達到5.7。為因應頻繁地震可能新增的安置需求，台南市府啟動緊急應變措施，除盤點周邊旅宿業、寺廟禪房、閒置公務廳舍等可能新增的收容空間，也調派人員於過年期間至楠西區公所受理民眾詢問租屋等問題，期讓每位民眾都能安穩過年。

    台南市長黃偉哲表示，由於這次地震受影響區域楠西、玉井等地餘震不斷，指示相關局處擴大收容量能，今日緊急盤點鄰近各行政區旅宿業、寺廟禪房等地點收容空間。

    另外，由於地震可能影響旅客前往楠西旅遊住宿意願，也由觀旅局接洽位於楠西區的曾文青年活動中心及鄰近旅宿業，評估作為災民收容場域以減少旅宿業損失。警察局也已盤點鄰近玉井、新化、善化等行政區的閒置廳舍使用情形，提供作為收容使用參考。

    南市府表示，今日上午氣溫稍有回暖，但氣象預報今天之後可能有氣溫下降、濕冷天氣，已責請衛生局協助，留意天氣變化並安排規劃安置地點可能出現的流感或其他醫療需求，也將注意災民心理壓力進行適時安慰。此外為因應災區民衆可能詢問租屋需求，也將由都發局於過年期間每日上午派員協助楠西區公所為民眾解說。

    南市近日地震頻繁出現，台南市府啟動緊急應變措施盤點可新增的收容空間。（台南市府提供）

    南市近日地震頻繁出現，台南市府啟動緊急應變措施盤點可新增的收容空間。（台南市府提供）

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