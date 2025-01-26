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    台中燈會主燈女媧「醜出新高度」 盧秀燕回應了....

    台中市長盧秀燕強調，女媧主燈是醜是美？各方說法不一，但至少有討論並吸引民眾好奇，這都是好事。（記者張瑞楨攝）

    台中市長盧秀燕強調，女媧主燈是醜是美？各方說法不一，但至少有討論並吸引民眾好奇，這都是好事。（記者張瑞楨攝）

    2025/01/26 12:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府在中央公園舉辦的2025中台灣元宵燈會「蛇現幸福」，預計於2月8日到23日登場，此燈會推出人首蛇身的「女媧」造型移動主燈，卻被網友抨擊為詭異，甚至酷似老牌演員文英阿姨，於電影「熱帶魚」的巨蛇娘娘打扮，夜間乍看之下還有點恐怖，更有網友直呼「醜到我了」或「醜出新高度」，台中市長盧秀燕今天（26日）回應說，唯美不一定是極致追求，走出特色，反而引發話題並吸引民眾。

    盧秀燕今天（26日）上午，到台中市西區探視受安置的街友後說，台中燈會佔地最廣，就在中央公園，會逛到腿軟，很有過年的感覺，網友見主題燈女媧，網友開玩笑說，很像是電影「熱帶魚」的文英阿姨（指飾演人首蛇身的造型），她認為很傳神，另有網友認為，造型蠻好笑，有另類風格，「醜出新高度」，醜得很可愛，她認為現代社會中，唯美不一定是極致追求，走出特色，反而引發話題，網友說「醜出新高度」，她也認為如此形容很有趣，也很有創意。

    盧秀燕強調，她還沒去看，她會找時間去視察，親自去體會，盧秀燕話鋒一轉說，也有很多人說，本尊（指主燈女媧）比網友寫的漂亮多了，到底是醜是美？各方說法不一，至少有討論，大家會好奇，她認為政府辦活動，都希望有熱度，有網友打卡，有討論且吸引好奇，吸引民眾去看，這都是好事，目前燈會還在籌備，她再度給負責的中市政府五個局處的公務員致謝，也歡迎國人來觀賞。

    中市燈會主燈人首蛇身的「女媧」，被質疑「醜出新高度」。（中市政府提供）（記者張瑞楨攝）

    中市燈會主燈人首蛇身的「女媧」，被質疑「醜出新高度」。（中市政府提供）（記者張瑞楨攝）

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