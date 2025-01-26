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    縣府出手了 旅宿專案稽查 重罰60萬

    縣府推薦民眾選擇「台東永續旅宿」（縣府提供）

    縣府推薦民眾選擇「台東永續旅宿」（縣府提供）

    2025/01/26 12:59

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府啟動春節前旅宿專案稽查，查有「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及「貳壹國際渡假山莊」違規擴大營業，「小熊度假村」非法營業，計開出3張罰單，共裁罰60萬元。交通及觀光發展處呼籲春節連假選擇住宿時除考量價格，最重要是住宿場所的安全，有合法標章的「合法旅宿」才是最有保障的聰明選擇。

    交觀處表示，除有專人上網搜尋非法旅宿違規資料列管稽察，另定期會同警察局、消防局等單位加強查緝，此次專案稽查30家旅宿業者，多數業者都合法經營，並公開相關資訊備查，但仍發現「ㄚ一ㄚ旺溫泉渡假村」及「貳壹國際渡假山莊」違規擴大營業，各裁罰15萬元，「小熊度假村」非法營業，裁罰30萬元，並勒令歇業，以保障遊客住宿品質及安全。

    縣府提醒消費者，非法業者為規避查緝，登載資訊不完整，品質差異大，由於違法經營，業者常避不見面，聯繫交易過程不透明，一旦發生緊急意外事件，消費者輕則求償無門，重則危及安全，建議民眾務必選擇合法旅宿業者。訂房前可先至台灣旅宿網 查詢合法旅館、民宿再訂房，或於現場入住前查看業者是否懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，以保障自身權益與安全。

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