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    海安街道美術館新春限定版「Verse U-窗」有年味

    「魚頭君」懶躺運河上，水中倒影形成「親水」「台南尚水」有趣畫面。（記者洪瑞琴攝）

    「魚頭君」懶躺運河上，水中倒影形成「親水」「台南尚水」有趣畫面。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/26 12:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南迎新年歡樂時刻，鄰近美食特區國華街的海安街道美術館，特別推出新春限定版，以「新年祝福」為背景，將作品「Verse U—窗」互動遊戲內容重新客製，邀請大家來趟春節藝術之旅，感受年節的喜悅與熱情。

    「Verse U-窗」新春限定版，位於海安路與中正路的中央軸帶南側的通風塔，作品展出至元宵節，不僅是視覺享受、互動遊戲，更承載著藝術家對新年的美好祝願。藝術家團隊「貳進」透過作品與節慶的連結，讓這條專屬台南的藝術街道更具生活美學感。

    南市都發局長徐中強說，街道美術館於去年暑假剛開幕，作品軟體內容搭配年節更新，本就是整體規劃中的一環，希望透過現代科技結合節氣時令能有所變化，也是首次嘗試長期展示作品於展出期間有不同變化的做法，內容象徵著力量、活力與希望，正是對新一年的期盼。

    海安街道美術館位於中西區，遊客穿梭歷史巷弄，不僅可欣賞到多元藝術作品、植栽園藝，還有兩側特色店家、沙卡里巴市場內的道地小吃。周邊春節期間有特別活動，如民間自辦的「普濟燈會」，南市觀旅局設置於運河水上大型「魚頭君」，加上國華街美食小吃，感受南台灣春節氛圍來台南就對了！

    海安街道美術館「Verse U-窗」新春限定版，設計互動遊戲，邀請大家來台南遊逛。 （南市都發局提供）

    海安街道美術館「Verse U-窗」新春限定版，設計互動遊戲，邀請大家來台南遊逛。 （南市都發局提供）

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