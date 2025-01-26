過年買福袋 新竹縣消保官提醒大家注意這樣看

新竹縣消保官和產業發展處日前特別稽查福袋販售業者，呼籲民眾春節買福袋要睜大眼睛。（取自竹縣府官網）

2025/01/26 12:03

〔記者黃美珠／新竹報導〕買福袋是很多人過農曆春節交好運的常規操作，但新竹縣政府消費者保護官陳雅芳提醒民眾，購買前要謹慎確認相關的內容物資訊等，以免滿額資格或是公開抽獎程序暗藏玄機，沒感受到福氣反倒受氣。

消保官陳雅芳說，目前收到最多的福袋消費爭議，就是福袋內的商品價格低於消費者付出的對價。

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至於商品價格如何認定是否超值？她說，不是依百貨公司定價，也不是依網路拍賣價格，而應依一般市場行情。而這比較可能是百貨公司打折後的價格，或同樣商品量販店的售價標準！

她說，「福袋」有「福氣帶著走」之意，過年期間特別討喜，以致不少百貨公司、連鎖賣場、便利商店都會推出，標榜售價親民、物超所值，今年甚至有人祭出瑪莎拉蒂豪華轎車、台積電股票等做抽獎品刺激買氣。

陳雅芳說，如果發現業者以低於參加福袋費用的商品充數，有違反民法誠信原則和消費者保護法第22條規定之虞，企業經營者應確保廣告內容的真實性，也就是說其對消費者所負的義務不得低於廣告內容。

另外，依「零售業販售福袋定型化契約不得記載事項」二、不得記載商品瑕疵擔保責任的排除或限制規定，販售福袋的業者有義務提供瑕疵品退換貨方式，不能以福袋不能退貨為由拒絕消費者。

至於民眾在網路上買到的福袋，除通訊交易有合理例外情事者，也都適用消保法第19條規定，等於買家透過通訊或訪問交易，可以在收受商品或接受服務後7天之內退貨，或用書面通知解除契約，且無須說明理由和負擔任何費用。

為此，新竹縣消保官陳雅芳近日會同縣府產業發展處共同到竹北遠百店、家樂福竹北大賣場針對福袋販售做聯合稽查，查核現場DM、海報以及官網等資訊且聽取店家說明，確認業者的福袋標示皆符合相關規定。

陳雅芳建議消費者，福袋猶如盲盒，因無法看到內容物，所以買的當下一定要先看清楚賣家提供的福袋內容像是名稱、品牌、單價、數量等資訊，以及中獎機率跟退換貨方式，另外也要注意是否有消費滿額的資格限制？有沒有清楚揭示何時何地公開抽獎等程序。

她也說，網路社群平台上直播主賣福袋衍生的消費爭議也不少，有的甚至可能涉及詐欺罪嫌，呼籲消費者切莫衝動搶購。

縣府表示，消保官和產發處的聯合稽查，主要在檢視業者的販售福袋辦法、機率商品內容與企業經營者以及基本商品內容等資訊、第3方見證人為誰、退換貨的說明跟應繳稅額，以此確認福袋活動的真實與公平性。結果僅在竹北遠百店發現福袋廣告刊版上欠缺公司的連絡電話，也就當場補正，其他一切都符合規定。

新竹縣消保官和產業發展處日前特別稽查福袋販售業者，呼籲民眾春節買福袋要睜大眼睛。（取自竹縣府官網）

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