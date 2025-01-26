讓Formosa之美被看見 30多名雲林學子自發性到東海岸苦行淨灘

荒野保護協會雲林分會30多名國中小學孩子利用寒假自發性到東海岸徤行淨灘。（荒野保護協會雲林分會提供）

2025/01/26 12:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕荒野保護協會雲林分會30多名國中小學孩子利用寒假自發性到東海岸徤行淨灘，透過4天3夜活動採苦行僧步行，沒路開路、沒橋涉水，實際感受Formosa魅力，也讓台灣之美被看見。

活動發起人、荒野保護協會雲林分會親子團長張令青指出，有鑑多數學生放寒假在家裡玩3C，進而造成親子關係緊張，為讓孩子能走到戶外遠離3C，培養孩子獨立自主、團隊合作及樂觀自信的態度，同時也讓孩子實際看到、親近在書本上看到的東海岸美景，因此在寒假開始舉辦「揪醬一起走」海岸健行活動。

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張令青表示，這次活動共有30多名國小6年級到國中2年級學生參加，包括行程安排、食宿、開銷控制都由學生自行規畫，4天3夜到定點後採苦行僧步行，沒路開路、沒橋就涉水，用五感去感受東海岸風光，沿路看到垃圾就撿起。

參加活動的學生說，走在台東的海岸線上，風景真的很漂亮，沿途還要跨越幾條溪流和泥巴路，也在防波堤爬上爬下，吃飯時遇到當地原住民叔叔、阿姨，知道他們從雲林來淨灘，還自掏腰包給加菜金，沿途也有不少人幫他們大喊加油，深刻感受到台灣的人情味，很累卻很開心。

有小朋友說，走在海岸上有看見死掉的河豚、魚，發覺海洋污染對牠們的環境威脅，以後要減少使用一次性餐具、塑膠袋，從自身做起愛護地球。

荒野保護協會雲林分會30多名國中小學孩子利用寒假自發性到東海岸徤行淨灘。（荒野保護協會雲林分會提供）

荒野保護協會雲林分會30多名國中小學孩子利用寒假自發性到東海岸徤行淨灘。（荒野保護協會雲林分會提供）

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