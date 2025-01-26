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    首頁　>　生活

    時隔80年補頒小學畢業證明 宜蘭91歲簡金獅圓夢

    宜蘭縣議長張勝德（右2）協助替「老學長」簡金獅（中）圓夢，積極聯繫中山國小，成功獲頒時隔80年的小學畢業證明。 （宜蘭縣議長張勝德提供）

    宜蘭縣議長張勝德（右2）協助替「老學長」簡金獅（中）圓夢，積極聯繫中山國小，成功獲頒時隔80年的小學畢業證明。 （宜蘭縣議長張勝德提供）

    2025/01/26 11:47

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕退休於宜蘭監獄科員的宜蘭市91歲簡金獅，早年因日軍空襲小學遭轟炸，轉學至中山國小，又受戰亂紛擾，未能領到畢業證書，成為他一生最大遺憾，宜蘭縣議長張勝德得知後，協助替「老學長」圓夢，積極聯繫校方，成功獲頒時隔80年的畢業證明，感動萬分。

    簡金獅出生於1934年戰亂時代，原就讀育才國小，3年級時日軍空襲學校，轉學至中山國小就讀，雖順利畢業但未取得證書，20歲重回學校就讀民眾補習班，退伍後至宜蘭監獄當臨時管理員，受限學歷無法正式任用。

    擔任監獄臨時管理員期間，簡金獅苦讀後終於考上公務員，1996年任滿科員30年，拿到二等法務獎牌，1999年榮退，致力投入鄰長社區服務，最讓他備感驕傲的事蹟，是任內完成三星監獄興建工程，為此還獲頒法務部感謝狀，感念對宜蘭監獄的貢獻。

    不過，簡金獅對於當年未領到國小畢業證書一事耿耿於懷，掛念大半輩子，同樣畢業於中山國小的議長張勝德得知後，立即聯繫校方，與校長劉文勝及校友會理事長曹新熙等人著手進行，為「老學長」圓夢。

    張勝德說，簡金獅老先生一輩子奉公守法、守護家園，當年受時空背景影響，遺憾未領到畢業證書，能為他圓夢是件非常有意義的事情，雖年代久遠校方未找到紀念冊等相關資料，但仍頒發畢業證明，校友會也贈送「念茲在茲，心繫中山」紀念品。

    拿到時隔80年的畢業證明，簡金獅當下紅了眼眶，非常感謝議長張勝德等人的協助，如今終於可以大聲說自己也是中山國小的畢業校友，並將證書高掛牆面紀念。

    時隔80年補頒小學畢業證明，宜蘭市91歲簡金獅終於圓夢。（宜蘭縣議長張勝德提供）

    時隔80年補頒小學畢業證明，宜蘭市91歲簡金獅終於圓夢。（宜蘭縣議長張勝德提供）

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