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    郵輪旅客大腿骨折 一進基隆港就送醫

    挪威天空號郵輪今天上午9點多進基隆港靠泊。（記者盧賢秀攝）

    挪威天空號郵輪今天上午9點多進基隆港靠泊。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/26 11:41

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕挪威天空號郵輪今天上午停靠基隆港東三碼頭，船上有名菲籍旅客大腿骨折，郵輪進港前船舶代理公司就通報基隆港務消防隊，上午9時25分左右，郵輪一停靠碼頭，救護車就立即將受傷的菲籍旅客送到基隆長庚醫院治療。

    據指出，港消26日上午7時30分左右，接獲船務代理公司通報，指挪威天空號郵輪預計上午9時左右進港，船上有1名旅客腳受傷，左大腿骨折，經船醫初步包紮，需緊急送醫治療。

    上午9點多港消救護車就已經在基隆港東3碼頭待命，9點25分郵輪靠泊完成，傷者在家人與船務代理人員的陪同下，坐上救護車，迅速將傷者送到基隆長庚醫院急診室治療。

    據了解，傷者是73歲菲律賓籍的G女士，郵輪在宮古島平良港到基隆港之間的海域上，不明原因受傷，經船醫初步診治，左腿的大腿骨出現骨折，雖然經過初步包紥，需送醫院治療，因此透過船務代理公司協助旅客就醫。

    這艘挪威天空號郵輪預計在基隆港停泊一晚，於27日晚間8時啟航，前往高雄港。

    挪威天空號郵輪船上有名七十三歲女遊客左大腿骨折，基隆港務消防隊緊急將她送醫院治療。（記者盧賢秀翻攝）

    挪威天空號郵輪船上有名七十三歲女遊客左大腿骨折，基隆港務消防隊緊急將她送醫院治療。（記者盧賢秀翻攝）

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