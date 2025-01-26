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    農曆年假來賞花 台南歸仁八甲蘭展登場

    歸仁八甲舉辦蘭展活動，參觀人潮湧入。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁八甲舉辦蘭展活動，參觀人潮湧入。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/26 11:51

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應農曆年假，台南歸仁區八甲里舉辦「金蛇開春趴」活動今天登場，深受矚目的蘭展熱鬧開幕，加上美食市集，邀請各界一起來賞花，吃、喝、玩、樂，歡喜迎新。

    活動在八甲代天府廣場舉行，今、明還有行動餐車大匯集，帶來一系列的人氣美食，社區發展協會也規劃精彩的才藝表演，炒熱氣氛。

    八甲里長黃國勛表示，社區發展協會連續3年舉辦迎新活動，展現地方產業特色，也為歸仁區增添年節氣氛，並打造觀光亮點。

    黃國勛說，歸仁七甲有知名的花卉專區，在緊鄰的八甲舉辦蘭展，相互結合，形成農曆年走春獨特的旅遊路線，值得推薦。

    今天的開幕，歸仁區長朱雅宏、立委王定宇、議員鄭佳欣等人都出席，共同推廣地方特色，大家對蘭展參賽作品，也讚賞不已。

    八甲里與台南市蘭藝協會合作，展示195件各品種作品，競賽區分2類型，包含大小花與大小盆的嘉德麗亞，以及涵蓋蝴蝶蘭、仙履蘭、天鵝蘭、石斛蘭....等的雜屬，內容精彩。

    除了蘭花展、餐車市集之外，活動還有親子最愛的大型兒童遊戲氣墊、卡拉OK歡唱，以及參拜、祈福活動等，開幕後，人潮湧至，場面熱烈。

    歸仁公所團隊也趁著過年前向民眾宣導防災、防疫等相關資訊，提醒鄉親新春期間注意健康與安全。

    歸仁八甲舉辦新春蘭展活動，優勝作品精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁八甲舉辦新春蘭展活動，優勝作品精彩呈現。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁八甲舉辦蘭展活動，參觀人潮湧入。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁八甲舉辦蘭展活動，參觀人潮湧入。（記者吳俊鋒攝）

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