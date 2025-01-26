趕在春節強烈寒流報到前 竹市府送暖弱勢

趕在春節強烈寒流報到前，新竹市府送暖給轄內弱勢。（新竹市政府提供）

2025/01/26 12:05

〔記者黃美珠／新竹報導〕趕農曆春節強烈寒流來之前，新竹市政府近日啟動低溫關懷送暖，探訪獨居長者跟街友，並送上年節生活和保暖物資。而考量春節前民眾的採買的需求，安老津貼等8項津貼補助提前上週三（22日）和上週五入帳，其他關於低收入戶各項生活等6項生活補助也已率先在月初發放。

竹市府表示，市內的獨居長輩、弱勢家戶、街友、身障家戶等，分由市府跨局處結合各區公所、社福中心社工進行訪視，針對有需求家戶進一步提供經濟或物資予以協助，總共嘉惠了1081人，訪視時並會同志工致贈獨居老人暖暖包與善心團體致贈的年菜。

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其中香山區社福中心關懷對象「小豪」，去年父親因病過世，媽媽獨力扶養子女，經社福中心協助獲得補助後家庭生活才逐漸恢復穩定，「小豪」媽媽在年節前特別用一張卡片回報社工的溫暖。

市府社會處表示，今年的春節加強關懷弱勢實施計畫，他們跨局處共同啟動「春節加強關懷弱勢」和「兒少及家庭春節關懷專案」，春節年假期間各局處都有輪值人員，若民眾遭逢急難事由可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線等尋求支援。

趕在春節強烈寒流報到前，新竹市府送暖給轄內弱勢。（新竹市政府提供）

趕在春節強烈寒流報到前，新竹市府送暖給轄內弱勢。（新竹市政府提供）

趕在春節強烈寒流報到前，新竹市府送暖給轄內弱勢。（新竹市政府提供）

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