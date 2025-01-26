春節遊苗栗 台鐵推薦三義舊山線景點

苗栗三義舊山線景點。（台鐵公司提供）

2025/01/26 11:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕春節連假開始，台鐵公司今（26）日推薦旅遊去處，位在苗栗三義的舊山線路段有許多鐵路建築、觀光景點，還曾獲得觀光署觀光亮點獎。

台鐵公司表示，位於苗栗三義景色怡人山城內的舊山線路段是具有百年歷史的鐵道，沿途佇立數不勝數的鐵路建築，經台鐵公司、苗栗縣地方政府及民間業者多年的合作，已將此路段打造成鐵道與在地客家文化結合的觀光休憩廊帶，更在2023年榮獲交通部觀光署觀光亮點獎。

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台鐵公司表示，為促進低碳生活，建議有意前往的旅客多多搭乘台鐵列車等大眾運輸工具，行程將更加省時又便利。

旅客在三義車站下車後可轉乘三義鄉幸福巴士，至搭乘站點前往舊山線鐵道著名景點勝興車站，並可於網路預約參加全台首創的鐵道自行車導覽，從勝興車站至6號隧道間，巡遊全長6公里的舊山線鐵道風光。

勝興車站曾是西部縱貫鐵路營運的最高點，以此處遠眺，雄偉的龍騰斷橋遺址、具有獨特建築風格的內社川鐵橋、二代魚藤坪鐵橋皆一覽無疑，同時遊歷連成一線的3、4、5、6號隧道群。

台鐵公司表示，景點周邊更有許多傳統在地客家美食可以大快朵頤，絕對是過年期間親朋好友一同出遊休憩的好去處。詳細資訊請參閱舊山線鐵道自行車網站，鐵道自行車購票資訊（https://www.oml-railbike.com/_pages/info/index.php）。

苗栗三義舊山線景點。（台鐵公司提供）

苗栗三義舊山線景點。（台鐵公司提供）

苗栗三義舊山線景點。（台鐵公司提供）

苗栗三義舊山線景點。（台鐵公司提供）

苗栗三義舊山線景點。（台鐵公司提供）

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