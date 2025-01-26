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    竹縣將開全國先例 縣府內設立客語認證考場

    新竹縣復振客語，今年祭出要在縣府內設立客語認證考場的策略。（取自竹縣府官網）

    新竹縣復振客語，今年祭出要在縣府內設立客語認證考場的策略。（取自竹縣府官網）

    2025/01/26 12:01

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣因應境內高比例的客家族群，縣府推動客語傳承和復振，計畫在縣府內開辦「客語能力基礎級暨初級」認證考試，力拚成為客委會指定考場之外，在縣市政府機關內開試場辦理客語認證的全國首例。

    新竹縣政府獎勵母語認證，公教人員通過客語認證就可獲1800~5000元不等的獎勵禮券，原住民族語優級認證合格者，獎勵金為1萬5000元，通過閩南語認證的也有相關的敘獎。

    縣府民政處長陳建淳說，客語認證考場向來是由客委會選定，過去大新竹地區大多選在明新科技大學、敏實科技大學、或新竹市光復中學辦理。縣府計畫在4月12日，於縣府內舉辦40人以上、最多報名人數60人的認證考場。

    陳建淳說，除持續鼓勵參加客語認證考，今年起如果向縣府申請依據「新竹縣推展客家學術文化活動補助要點」的補助時，各式活動應至少有10%的40歲以下青年參與，未來縣府前述要求還將逐年提高參與比例，且建立考核機制，以此推動客語傳承和復振。

    這項政策，縣府民政處今年初已發函縣內各級學校、大專學校踴躍提案，也請縣府相關局處共同協助，鼓勵學校及民間團體結合青年踴躍提案申請。

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