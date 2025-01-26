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    春節連假外籍看護也休假 長照2.0喘息服務可免照護空窗期壓力

    春節連假外籍看護也休假怎麼辦？新竹縣政府長期照顧管理中心提醒鄉親，善用長照2.0的喘息服務、短照服務，可免照護空窗期壓力。（記者黃美珠攝）

    春節連假外籍看護也休假怎麼辦？新竹縣政府長期照顧管理中心提醒鄉親，善用長照2.0的喘息服務、短照服務，可免照護空窗期壓力。（記者黃美珠攝）

    2025/01/26 11:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕春節連假長達9天，連假期間外籍看護工也休息，但家有長照需求卻不能打烊，新竹縣政府長期照顧管理中心提醒鄉親，這時善用長照2.0的喘息服務、短照服務，就能避免失能的家人照顧碰上空窗期，照顧者適時提出申請也能減輕自身的經濟壓力跟照顧負擔。

    新竹縣政府長期照顧管理中心表示，申請方式只需經該中心評估，符合長照需要等級為第2級以上者，除保有原有的長照服務，雇主也可選擇申請使用短照服務加上擴大喘息服務，每年可申請52天、1天8個小時計算，每2小時只需花費123元。

    新竹縣府表示，新竹縣去年10月老年人口已經有8.5萬人，佔全縣人口14.33％，老年人口持續增加，以致失能、失智人口也跟著增加，身為子女者同時要照顧這些年邁親長，還要努力拚經濟，有些人靠長照服務幫忙，有些則申請外籍看護工照顧。

    新竹縣長期照顧管理中心表示，長照的「喘息服務」提供短期的替代照顧服務，其中又分「居家喘息」、「社區喘息」以及「機構喘息」3種模式，民眾可依需要，選擇適合的模式或混搭使用。

    目前新竹縣聘請外籍看護工的家庭人數超過6800人，為鼓勵雇主給這些外籍看護工適當休息，以確保看護工勞動權益且減輕家庭照顧壓力，鼓勵這些家庭可同時搭配長照2.0使用：交通接送、輔具與無障礙環境改善、到宅沐浴車以及喘息等服務。

    新竹縣長期照顧管理中心提醒，除了外籍看護休假時可申請喘息服務之外，聘僱外籍看護的家庭，如果碰到申請外籍看護的過程期間、外籍看護行蹤不明、轉換雇主、期滿離境、外籍看護請假返鄉所導致的照顧空窗期，只要出示相關證明文件者，就會被視同名下沒有聘外籍看護，也可申請包括照顧服務之所有長照服務，以紓解沒有外籍看護的空窗期照顧壓力。

    春節連假外籍看護也休假怎麼辦？新竹縣政府長期照顧管理中心提醒鄉親，善用長照2.0的喘息服務、短照服務，可免照護空窗期壓力。（記者黃美珠攝）

    春節連假外籍看護也休假怎麼辦？新竹縣政府長期照顧管理中心提醒鄉親，善用長照2.0的喘息服務、短照服務，可免照護空窗期壓力。（記者黃美珠攝）

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