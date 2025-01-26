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    桂子山+哈赫拿爾森林 台南行春「登山走步道繞1圈」市區就可以

    哈赫拿爾森林保留原始林貌。（記者洪瑞琴攝）

    哈赫拿爾森林保留原始林貌。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/26 10:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕過年行春哪裡「趣」？不用跑遠！台南桂子山、哈赫拿爾森林相鄰，市區就可以登山走步道繞1圈，將台南兩個「唯一」全收下，老少咸宜享綠意、望遠景。

    竹溪為南市舊市區唯一一條自擁有天然水源的河川，經整治後重現歷史古河道之美，更保留原始林相風貌，打造一塊離市區最近的哈赫拿爾森林公園。同時串連周邊竹溪禪寺、水交社文化園區及五妃廟等豐富的文化及休閒景點，非常適合春節連假期間民眾來踏青。

    桂子山就在水交社文化園區，桂子山現為南市區唯一的山丘，海拔僅約29.5公尺，從明清時期迄今始終屹立原地。過去曾是府城歷史的至高點，不僅成為戰後觀察日蝕的最佳地點，當時更因為登高即可望見台南海岸線，因而又有「汐見之丘」之稱。現在「登頂不用3分鐘」，就能登至頂端涼亭環伺周圍景觀、360度俯看全景，還可參觀碉堡特展空間，遙想桂子山的前世今生。

    1月30日（初二）至2月2日（初五）中午12時至下午4時，還有集好運系列活動，每日登頂府城最高峰拍照分享社群，每日限定100名，可獲得登頂證。

    南市水利局說，生態資源豐富的竹溪森林段河道背後，肩負著重要的市區排水功能，為將這片美麗珍貴的原始森林保留給市民，亦確保竹溪在極端氣候的挑戰下，兼顧防洪安全的重要任務，採用「森湖溪」概念推動營造工程。

    「森」為哈赫拿爾森林，保留既存原始森林生態，「湖」為日月湖，南市首座將水岸棲地維護理念融入操作機制，兼具防洪機能的人工湖，「溪」則為竹溪，民眾可由法華橋開始，經過月見橋，漫步至竹溪橋，右岸可至廣場入口拍攝竹溪意象鋼雕鹿打卡，亦可走森林園區步道，探索歷史人文。

    哈赫拿爾森林有探索秘境的曲徑。（記者洪瑞琴攝）

    哈赫拿爾森林有探索秘境的曲徑。（記者洪瑞琴攝）

    桂子山「登頂」不用3分鐘，親民路線老少咸宜。（記者洪瑞琴攝）

    桂子山「登頂」不用3分鐘，親民路線老少咸宜。（記者洪瑞琴攝）

    桂子山頂端涼亭，曾是府城至高點，觀察日蝕的最佳地方。（記者洪瑞琴攝）

    桂子山頂端涼亭，曾是府城至高點，觀察日蝕的最佳地方。（記者洪瑞琴攝）

    台南首張「桂子山登頂紀念證」。（南市文化局提供）

    台南首張「桂子山登頂紀念證」。（南市文化局提供）

    桂子山曾是觀察日蝕最佳地點的老照片。（擷自「水交社文化園區」粉專）

    桂子山曾是觀察日蝕最佳地點的老照片。（擷自「水交社文化園區」粉專）

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