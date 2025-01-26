辦年貨雲林傳統市場湧現人潮 注意交管措施

斗六西市場湧現採買年貨人潮，應景商品攤位都大排長龍。（記者黃淑莉攝）

2025/01/26 10:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕剩2天過年，雲林縣多處傳統市場今天（26日）湧現採買年貨人潮，市場內巷弄人擠人，販售應景年糕、發粿、零食及年菜攤位前都大排長龍，各警分局加派人力在市場周邊疏導及取締；縣內最大的斗六西市場今天起實施交通管制，緊鄰市場的雲林路在西平路口至中山路口段禁止汽車進入，成為機車停車空間及行人徒步。

一早到市場採買的民眾說，在外地工作的家人都陸續回家，提早來買菜，避免小年夜或除夕當天人擠人，不過今天市場的人還是比平常多了1倍以上，菜價比先前便宜許多。

請繼續往下閱讀...

因市場需求量大，西螺果菜市場這幾天交易量都達到1400公噸，平均價格每公斤約24左右，高麗菜、包心白菜等大宗蔬菜正值產季到貨量增，昨天均價每公斤不到10元，另應景的芥菜均價每公斤12元。

相較蔬菜價格親民，今年冬筍因產量少價格飆漲，傳統市場一斤350元，一支大約就要2、300元，許多民眾詢價後買不下手。

斗六西市場因鄰近火車站，因應採購人潮及避免周邊道路壅塞，雲林路從中山路口至雲中街口段今天起至28日上午8點到下午4實施交通管制，禁止車輛進入，請用路人改道西平路、中山路。

雲林縣警察局表示，這幾天在各地傳統市場周邊都有加派警力疏導交通，提醒用路人注意，不要違規停車，另採買年貨時要注意隨身物品。

雲林縣各傳統市場湧現採買年貨人潮。（記者黃淑莉攝）

斗六西市場旁雲林路從中山路口至雲中街口段今天起連續三天上午8時至下午4時實施交通管制，禁止汽車進入，成為行人徒步及機車停車空間。（記者黃淑莉攝）

冬筍量少價格漲至每台斤350元，許多民眾詢價後買不下手。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法