春節連續假期 澎湖縣榮服處與村里社區互助關懷獨老

農曆春節期間，澎湖榮民服務處與村里啟動關懷機制。（澎湖榮民服務處提供）

2025/01/26 09:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年農曆春節連續假期長達9天，冷氣團一波接著一波，除夕氣溫預判將下探至個位數，國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發憂心各地年長獨居榮民和榮眷，要求各縣市榮民服務處啓動關懷機制，每日探視連繫問安，確保安全無虞。

澎湖縣榮民服務服務處長余熙明偕同副處長林玉彩除運用訪視長者時機拜訪鄉里長，也委請各區組長，於春節前積極協調特較需照顧關懷長者內的轄區村、里長，期望結合社區力量，聯手關心長輩們的身心健康及安全。

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為了居住澎湖縣高齡90多歲聶伯伯等20位獨居榮民及遺眷，榮服處全體動員運用組織力量，要求各區組長積極協調長者週邊鄰里，研議加強照顧與關懷居位里內的獨居年長者。接續亦與相關村里長，達成訊息互通與照顧互助行動聯繫管道，成立照顧服務網絡。

余熙明表示，年長榮民一生奉獻國家，有些終身未婚，有些子女不在身邊。榮民服務處便是他們的家人，平日噓寒問暖連結社會資源照顧他們。春節連續假期長達9天，且氣溫驟降對年長者威脅最大。依輔導會的指示，協力社區資源，加強關懷長輩和關注他們的安全，運用公私協力為長輩的安全再加一道防護網。同時也感謝各村里長、村里幹事和志工們，大家的付出，讓獨居長輩歡喜過年。

今年農曆春節假期長達九天，關懷獨居榮民成為重點。（澎湖榮民服務處提供）

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