強冷空氣正快速接近台灣！天氣風險：高山今晚可能降雪

拉拉山國家森林遊樂區因地理位置易受東北季風影響，遇到超強寒流來襲加上水氣充足，降雪機率非常高，圖為往年降雪方銀色世界。（資料照，林業及自然保育署新竹分署提供）

2025/01/26 10:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強冷空氣正在接近台灣！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今日起全台各地將感受到氣溫明顯轉冷。明天（小年夜）起，全台受寒流影響，將持續影響至大年初一（29日），乾冷空氣環境將導致夜間及清晨輻射冷卻效應增強，低溫更加明顯。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，隨著北方冷高壓中心逐漸南移，強冷空氣正快速接近台灣。今日起，東北季風逐漸增強，水氣同步增多，預測北部及東部以陰沉天氣為主，迎風面降雨機率隨時間增高，氣溫將逐步下滑，高溫約19至21度，低溫約12至14度。中南部則以多雲或局部晴為主，山區偶有短暫降雨，高溫約20至24度，低溫約15至17度。今日起，全台各地將感受到氣溫明顯轉冷。

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粉專指出，明天（小年夜）起，全台受寒流影響，北部及東部白天高溫僅約11至12度，低溫下探7至8度；中南部高溫約15至19度，低溫降至8至11度。隨乾空氣逐漸移入，白天北部及東部降雨將逐漸減緩，晚間天氣轉為晴時多雲，而中南部更為晴朗。預測本波寒流將持續影響至大年初一（29日），乾冷空氣環境將導致夜間及清晨輻射冷卻效應增強，低溫更加明顯，各地平地有10度以下低溫的可能。提醒民眾，春節期間氣溫驟降，務必注意保暖，特別是家中有老人、幼童或慢性病患者的家庭，應加強防寒措施，避免寒冷對健康造成不良影響。

粉專續指，寒流將於大年初一（29日）白天起逐漸減弱，至大年初三（31日）轉為偏東風影響，台灣附近水氣不多，各地預測以晴時多雲為主，天氣穩定，氣溫逐日回升。然而，早晚仍有寒意，需持續注意保暖。預計本次乾冷天氣至少持續至初三。下週六（初四、2月1日）起，則可能受新一波鋒面通過後強冷空氣南下，屆時全台將有降雨及降溫趨勢，未來須持續觀察。

粉專直言，年節期間寒流影響低溫顯著，外出務必做好保暖，另外預測今晚至明日北部海拔兩千五百公尺以上及三千公尺以上的高山地區將可能出現降雪或霰，地表亦有霧淞或霜等結冰現象，建議前往山區的民眾攜帶適當裝備，留意低溫凍結對道路及行車的影響。

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