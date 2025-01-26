嘉義市洋紅風鈴木與金黃嘉油鐵馬道 新年限定美景將至

嘉義特教學校近高鐵大道側洋紅風鈴木預計於春節盛開。（嘉義市政府提供）

2025/01/26 10:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕每年春節前後盛開的洋紅風鈴木，盛開時如朵朵粉紅色棉花糖搖曳在樹梢之間，嘉義市政府表示，今年春節連假，歡迎民眾來嘉義市遊玩，不僅有風鈴木相伴，剛完成光環境優化工程、增設公廁等設施的嘉油鐵馬道，也迎來無患子落葉季，為鐵馬道點綴金黃燦爛美景。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，今年春節不僅有洋紅風鈴木相伴，被網友稱為「南部最美自行車道」的嘉油鐵馬道，去年完成夜間光環境營造和AI智慧公廁等公共設施增設改善，頗受好評，近日嘉油鐵馬道紅瓦厝站附近，無患子葉片隨季節變換轉為金黃色，遠望過去如同金色隧道，吸引民眾前來欣賞。

請繼續往下閱讀...

張婉芬說，遊客還可到咖啡廳、潮選店休憩，到文化路夜市吃火雞肉飯、沙鍋魚頭、豆漿豆花等特色小吃，再到蘭潭觀看水舞；而適合全齡出遊的景點有各式主題公園，位於北香湖公園的「綠豆仁遊戲場」富挑戰性、可互動的遊戲裝置，讓小朋友玩得開心，大人也能放鬆；嘉義市立博物館大年初二（國曆1月30日）起正常開館，至2月2日一連四天安排小丑秀、互動折氣球、雜耍與魔術表演等，還有春聯紅包袋印製DIY等體驗。

市府推薦遊客下載「愛嘉義APP」，方便查詢公車路線、YouBike站點、旅遊攻略及停車資訊，也可追蹤「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁及IG「Zoomin_Chiayi」，掌握最新旅遊資訊。

嘉油鐵馬道紅瓦厝站附近，無患子葉片隨季節變換轉為金黃色。（嘉義市政府提供）

綠豆仁遊戲場適合親子同遊。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法