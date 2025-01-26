公路局：今有4大易壅塞省道路段 建議搭客運有優惠

省道。示意圖。（資料照）

2025/01/26 09:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（26日）是春節連續假期第二天，交通部公路局說明，預估今將陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道。

昨天（25日）下午到晚間部分路段有車多或壅塞情形，包含台74線太平至大里路段、台74線大里至霧峰路段、台2線大武崙路段、台65線泰山路段至國一路段、台65線土城路段至國三路段、台9線東澳隧道南口至東澳端南向等，其餘省道路段車流順暢。

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為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛6374班次，疏運9萬9883人，疏運人數較2024年同期增加10.7%；東部國道客運路線共計行駛1656班次，疏運2萬3081人，疏運人數較2024年同期減少6.7%。

建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路局已請客運業者在今年春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，這次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

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