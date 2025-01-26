為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    免申請！台南「0121地震」房屋受損 市府主動減免稅

    「0121地震」受損房屋，市府主動減免稅，災戶民眾免申請。（台南市府提供）

    「0121地震」受損房屋，市府主動減免稅，災戶民眾免申請。（台南市府提供）

    2025/01/26 09:39

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕0121地震造成南市楠西及玉井山區多處建物民宅受損，各區建築物災損通報已約3000件，其中鑑定紅單215戶、黃單705戶，且持續增加中。台南市政府財稅局表示，依張貼的受損房屋危險標誌「紅、黃單」資料，主動辦理減免房屋稅及地價稅，免由受災戶個別向財稅局提出申請。

    台南市財政稅務局長李建賢表示，顧及災區納稅人不便及困難，主動協助受災稅捐減免，依市府張貼的受損房屋危險標誌「紅、黃單」資料，主動辦理減免房屋稅及地價稅，房屋稅方面「紅單」自114年期起免徵，「黃單」自114年期起減半課徵。至於地價稅，「紅單」資料，就該屋坐落的土地114年免徵地價稅。

    市府共接獲各區建築物災損通報3000件，已由土木、結構技師公會及建築師公會實施緊急評估災損房屋，楠西區目前危險建築物緊急評估紅單有121戶、黃單479戶，玉井區紅單94戶、黃單226戶，且仍持續增加中。

    市長黃偉哲表示，為減輕受災戶租稅負擔，本於苦民所苦，秉持從優從寬處理原則，由財稅局主動辦理減免房屋稅及地價稅，免由受災戶個別向財稅局提出申請。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播