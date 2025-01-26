免申請！台南「0121地震」房屋受損 市府主動減免稅

「0121地震」受損房屋，市府主動減免稅，災戶民眾免申請。（台南市府提供）

2025/01/26 09:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕0121地震造成南市楠西及玉井山區多處建物民宅受損，各區建築物災損通報已約3000件，其中鑑定紅單215戶、黃單705戶，且持續增加中。台南市政府財稅局表示，依張貼的受損房屋危險標誌「紅、黃單」資料，主動辦理減免房屋稅及地價稅，免由受災戶個別向財稅局提出申請。

台南市財政稅務局長李建賢表示，顧及災區納稅人不便及困難，主動協助受災稅捐減免，依市府張貼的受損房屋危險標誌「紅、黃單」資料，主動辦理減免房屋稅及地價稅，房屋稅方面「紅單」自114年期起免徵，「黃單」自114年期起減半課徵。至於地價稅，「紅單」資料，就該屋坐落的土地114年免徵地價稅。

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市府共接獲各區建築物災損通報3000件，已由土木、結構技師公會及建築師公會實施緊急評估災損房屋，楠西區目前危險建築物緊急評估紅單有121戶、黃單479戶，玉井區紅單94戶、黃單226戶，且仍持續增加中。

市長黃偉哲表示，為減輕受災戶租稅負擔，本於苦民所苦，秉持從優從寬處理原則，由財稅局主動辦理減免房屋稅及地價稅，免由受災戶個別向財稅局提出申請。

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