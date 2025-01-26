台南市府改善歸仁182線、優化高鐵特區道路完成

歸仁182線路平與路口的改善已完工。（南市工務局提供）

2025/01/26 09:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市歸仁區182線執行路平專案，並全面更新逾30年未整建的中央分隔島，順利完工，連同高鐵特定區內5條道路道路優化，市府合計投入上億元經費推動，讓民眾有更安全、舒適的用路環境。

歸仁區182線中山路是民眾往返南關線的重要道路，人車頻仍，市府工務局爭取到前瞻計畫經費，推動路平，先執行圓環至高鐵橋下道路台39線的路段。

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工務局也利用機會更新逾30年未整建的中央分隔島，並善沿途6處重要路口，包含行人穿越道的退縮，以及增設行人庇護島，讓182線歸仁段更安全。

182線往仁德（台39線至中正路口）方向，工務局也爭取到前瞻計畫2500萬元，進行優化路口空間，預計於農曆年後辦理發包作業，預期將完成2.1公里的路平作業與7處重要路口改善。市

工務局指出，182線歸仁、仁德段的路平完成後，將銜接於去年甫獲公共工程金質獎佳作肯定的「三爺溪萬代橋改建工程」道路改善範圍，整體道路優化的長度可達5.83公里。

至於歸仁高鐵特定區內周遭道路的改善，去年也已改善高鐵大道、歸仁大道、歸仁十三路、高鐵七路、高鐵八路等道路與路口，總工程經費逾7100萬元，優化道路總長度約3.42km。

工務局提到，布建往返高鐵車站及沙崙智慧綠能科學城重要交通命脈，特定區內還有三井outlet商場、大台南會展中心等設施吸引人潮，182線與高鐵周遭的路平，能讓民眾享受更好的用路環境。

歸仁高鐵特定區周邊道路陸續完成優化。（南市工務局提供）

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