屏東「落山風藝術季」走春夯 車城海口整個村莊都是展場

落山風藝術季將整個村莊變成展場，大型立體作品讓小漁村擠滿觀光人潮，躍升最夯走春景點。 （記者蔡宗憲攝）

2025/01/26 09:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島這2年觀光人數崩跌，但位在車城海口的看海美術館人氣卻保持不墜，今年落山風藝術季更將整個村莊變成展場，除了有大型立體作品，更把廢棄的老厝重新改造為藝術展區，處處驚喜的文青景點，讓小漁村擠滿觀光人潮，躍升最夯走春景點。

車城鄉長期受到強勁落山風吹拂，擁有獨特的地理人文樣貌，縣府多年前將閒置的海口港候船室重新整修，搖身一變成為看海美術館，讓海口港有了脫胎換骨的機會，發展落山風藝術季的品牌，許多國內外藝術家接踵而至為屏東的人、事、物創作，如今成為大家「再遠也要去」的吹風、看海地。

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今年落山風藝術季主題「在海邊的人」，共有沙灘、看海美術館、街道、村落、藝術旅店五大展區，由台灣、美國、日本、印十九組藝術團隊創作二十六組作品，每年都有的巨型藝術，今年是融化人心的「女孩與貓」軟雕塑，最好拍的沙灘景區，作品各具特色，大岩奧斯卡的童趣作品「巨大章魚家族」、海景第一排超大型「逐浪而居的人們」、照看土地的智慧大眼「望-穿-海」、最唯美的七彩「有海的夢」、每分鐘「20bpm」的海浪心跳，還有隨風擺動的「漂浮的岩層」。

進入村莊內的街道展區主題「語巷弄-海口五十人」，是日本人氣插畫家山內庸資的首次台灣個展，帶來著名的「FACE SHOP似顏繪屋」，描繪五十張當地居民的笑臉，此外，還有立體作品「男孩與貓兒們」，以及徜徉於巷弄間的三隻貓仔們，在不經意的轉角還能遇見守望海口的狗兒「小黃哥」，民眾走訪當地處處都有驚喜的相遇。

落山風藝術季將整個村莊變成展場，大型立體作品讓小漁村擠滿觀光人潮，躍升最夯走春景點。 （記者蔡宗憲攝）

落山風藝術季將整個村莊變成展場，大型立體作品讓小漁村擠滿觀光人潮，躍升最夯走春景點。 （記者蔡宗憲攝）

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