教室電腦竟直通色情網站 黃敬平：校園數位防護有漏洞

桃園市有教師陳情，學生在學校上資訊課程時，竟可連上遊戲網站，有些網頁甚至充斥色情廣告。（桃園市議員黃敬平提供）

2025/01/26 09:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市議員黃敬平接獲教師陳情，學生在學校上資訊課程，竟可連上遊戲網站，有些網頁甚至還有色情廣告；對此，桃園市教育局解釋，各縣市校園網路服務皆屬教育部學術網路，針對暴力及色情網站存取限制均設有防護系統，並持續增加網站黑名單及優化阻擋效果，教育局也已建議教育部更新、增加網路黑名單。

黃敬平表示，根據陳情教師提供在資訊教室內拍攝的影片，校園電腦可透過google搜尋18禁相關字眼，並且進入網站瀏覽，同時有許多免費網站也充斥著色情網站的廣告，應該一同封鎖，避免學生過早接觸守護校園的網路資訊安全，日前報載台北市某高工公務電腦內存有色情影片，並且遭到學生拍照截圖流傳，足見校園內的數位防護是有漏洞的，應再強化數位資訊防護避免學生過早接觸不當資訊。

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黃敬平表示，國中、小都有資訊課，教師不可能永遠將電腦設定成教師教學的主控畫面，一定會有讓學生自由使用電腦的時段，若校園網路不設防，就可能是學生在校園接觸不當資訊的第一步，學生可以隨意玩線上遊戲、網路交友軟體、存取十八禁等。

黃敬平表示，當公用電腦會自動跳出色情網頁或不當的情色暴力網頁，代表上一位使用者有意或不經意的瀏覽過的足跡，值得家長與老師注意，籲請市府教育局及智慧城鄉發展會委員會，正視校園網路資訊，以防未成年學子接觸色情資訊，甚至不當成癮。

教育局表示，各縣市的校園網路服務皆屬教育部學術網路範圍，針對暴力和色情的網站存取限制，教育部設有青少年不當存取防護系統可以阻擋，並持續增加網站黑名單及優化阻擋效果。桃園教育局亦已建議教育部更新、增加網路黑名單。

此外，桃園市除與各縣市皆有使用教育部防護機制外，對於遊戲類及色情類的網站，教育局亦已購置網路防護及阻擋軟體系統，設置額外保護機制，降低學生過早接觸不當資訊的機會。

桃園市有教師陳情，學生在學校上資訊課程時，竟可連上遊戲網站，有些網頁甚至充斥色情廣告。（桃園市議員黃敬平提供）

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