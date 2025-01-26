台中大里、霧峰街頭換新裝 應景花卉盛開喜氣洋洋

台中大里區塗城路、健東路口，種植了應景的花卉，目前花朵盛開，配合春節讓街頭看起來喜氣洋洋。（記者陳建志攝）

2025/01/26 08:44

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節將至，不少人家裡都布置了應景花卉，台中大里、霧峰的街頭，近來在市議員林碧秀爭取下，在大里德芳南路、塗城路，還有霧峰中正路霧峰農工前，種植了鳳仙花、一串紅等花卉，目前都開出美麗的花朵，民眾行經都稱讚讓街頭看起來更漂亮、喜氣洋洋。

市議員林碧秀表示，過年期間家家戶戶都佈置得喜氣洋洋，為了讓民眾春節前後出門時，都可看到街頭開出美麗的花朵，向市府爭取在大里區德芳南路、環中東路口，大里區塗城路、健東路口，還有霧峰中正路、林森路口的霧峰農工前分隔島上，種植了應景的花卉。

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林碧秀表示，近日這些路口都開出美麗的花朵，讓街頭也顯得喜氣洋洋，因五顏六色，色彩相當鮮艷，成為街頭最美麗的風景，民眾開車經過都忍不住多看幾眼。

市府建設局表示，日前在大里、霧峰的德芳南路、塗城路、中正路分隔島上，種植了鳳仙花、矮牽牛、萬壽菊、一串紅等應景花卉，近日都已經開出美麗的花朵，花期約2至3個月，配合農曆春節，將可讓街頭的景觀看起來更賞心悅目。

台中大里區塗城路、健東路口分隔島，種植了應景的花卉，目前花朵盛開，配合春節讓街頭看起來喜氣洋洋。（記者陳建志攝）

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